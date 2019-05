La storia d'amore tra Wyatt e Sally giungerà al termine nelle puntate americane di Beautiful. Il rampollo Spencer non gradirà il segreto che la stilista le ha tenuto nei confronti di Thomas e deciderà di prendersi del tempo per riflettere. Ma proprio quando lei penserà di avere ancora delle chance di chiarimento, lui dimostrerà di avere lo stesso Dna di Liam e passerà velocemente da una donna all'altra.

A distanza di poche ore dal litigio con la Spectra, infatti, il figlio di Quinn troverà il sostegno di Flo, la sua ex fidanzata ai tempi delle scuole superiori. Subito tra loro scatteranno dei baci appassionati e il passo successivo avrà luogo in tempi molto rapidi. La coppia diventerà subito intima, anche se su di loro incomberà il terribile segreto dello scambio delle culle.

Beautiful anticipazioni: la prima notte di passione di Flo e Wyatt

Le anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate di fine maggio ufficializzano ulteriori novità nel rapporto di Flo e Wyatt.

Anticipazioni Beautiful: Flo e Wyatt diventano intimi

La coppia ammetterà di provare ancora dei sentimenti, presenti fin dai tempi in cui erano soltanto dei ragazzi, e successivamente trascorrerà una notte di passione insieme. Si tratterà della prima volta da quando lei è arrivata a Los Angeles da Las Vegas, ma la novità segnerà il punto di partenza di ulteriori complicazioni. Flo, infatti, apprenderà che Wyatt ha lasciato Sally perché lei non gli ha rivelato le intenzioni di Thomas con Hope. Si tratterà di un segreto importante, ma certamente non paragonabile alla notizia dello scambio delle culle.

Cosa potrebbe accadere se Wyatt dovesse scoprire che Flo si è finta la madre biologica di Phoebe? I dubbi tormenteranno la Fulton, sempre più indecisa tra la cosa giusta da fare (rivelare il suo coinvolgimento) e il timore di perdere la propria famiglia e Wyatt.

Trame americane Beautiful: Hope rischia di scoprire la verità

Proprio nel momento in cui il senso di colpa di Flo crescerà, nelle puntate americane di Beautiful la storyline dello scambio di culle tornerà ad essere di grande attualità.

Le anticipazioni rivelano che Hope ascolterà per caso una conversazione tra Flo e Zoe riguardante la piccola Beth. Tali parole renderanno necessario il suo intervento, con la richiesta di sapere le ragione di questa conversazione, interrotta improvvisamente. Ma anche in questo caso si tratterà di un falso allarme che non porterà a nessuna conseguenza degna di nota. Flo e Zoe riusciranno a giustificarsi, pur nella consapevolezza che dovranno fare maggiore attenzione se non vorranno essere scoperte.

E ad aumentare il rischio della resa dei conti, nella puntata americana di Beautiful del 23 maggio farà il suo ritorno a Los Angeles niente meno che Steffy Forrester con le piccole Phoebe e Kelly.