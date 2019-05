Martedì 14 maggio è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne durante la quale, come riportano le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", sono di nuovo intervenuti Pamela Barretta e Stefano Torrese dopo quanto avvenuto nella puntata precedente.

Entrambi nella registrazione antecedente sono stati protagonisti di un clamoroso colpo di scena che li ha indotti a litigare furiosamente dopo che Roberta ha rivelato di aver continuato a sentirsi con Stefano negli ultimi mesi.

Nel corso della nuova puntata, la coppia ha sancito ufficialmente la rottura della relazione, con la dama che ha deciso di risedersi nel parterre femminile del programma di Maria De Filippi. Ida e Riccardo, invece, hanno avuto l'ennesima discussione, con la parrucchiera bresciana che, esasperata, ha lasciato lo studio.

Uomini e Donne, Pamela lascia Stefano e torna nel parterre del trono over

Pamela e Stefano sono stati al centro dell'attenzione anche durante la registrazione del Trono Over del 14 maggio, essendo tornati per raccontare cos'è successo tra di loro dopo l'ultima puntata, che ha visto Pamela lanciare in faccia a Stefano l'anello di fidanzamento appena ricevuto. Motivo del contendere le dichiarazioni di Roberta, la quale ha raccontato di alcuni messaggi compromettenti ricevuti proprio dal fidanzato della Barretta.

La coppia ha rivelato che, dopo quanto accaduto in precedenza, non si sono più risentiti.

Pamela non ha affatto preso bene le rivelazioni della Di Padua, motivo per il quale ha deciso di troncare nettamente con Stefano, scegliendo di tornare nel dating-show della De Filippi alla ricerca dell'amore.

Trono Over anticipazioni: Ida e Riccardo continuano a discutere, lei esce dallo studio

Stando agli spoiler relativi alla registrazione di martedì 14 maggio, si è aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda legata a Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

La dama bresciana, richiamata in studio la scorsa settimana proprio dall'ex fidanzato, ha raccontato di come entrambi si siano risentiti solo telefonicamente a causa di alcuni impegni lavorativi del cavaliere pugliese. La Platano ha aggiunto che l'ex compagno, a suo dire, non farebbe nulla per riconquistarla, e per questa ragione non riuscirebbe ancora a fidarsi di lui. Dopo le parole di Ida, Riccardo si sarebbe spazientito, e ne sarebbe scaturita una pesante discussione, culminata con l'abbandono dello studio da parte della Platano.

Quanto accaduto ieri nello studio di Uomini e Donne, molto probabilmente verrà trasmesso in televisione la prossima settimana su Canale 5, al consueto orario delle 14:45.