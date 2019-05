A pochi giorni dall'arrivo del primogenito dei duchi di Sussex, dopo una gravidanza che ha fatto aspettare più del previsto la bella Meghan Markle, il 6 maggio finalmente la Casa Reale ha dato il benvenuto al piccolo Archie Mountbattern-Windsor, assieme agli zii, i duchi di Cambridge.

Ma proprio per questi ultimi le sorprese non mancheranno ancora a venire, perché è tempo di prepararsi per un futuro evento ufficiale. Il fratello di Catherine e Philippa, nonché cognato di William d'Inghilterra, pare non essere più "sulla piazza": la bella Alizee pare sia stata presentata in modo ufficiale, dopo sei mesi di frequentazione, ai genitori Michael e Carol.

Chi è James Middleton

Nato nell'aprile del 1982 a Reading, come le sorelle, terzo ed ultimo figlio dei Middleton, dopo aver collaborato con l'azienda di famiglia, ha preferito tentare un'impresa individuale fondando un paio di compagnie, tra cui la Boomf, che produce, oltre alle cartoline d'auguri, anche i marshmallows personalizzati; ma a differenza della Party Pieces, la vecchia azienda familiare, dal fatturato di milioni di sterline, le sue attività non hanno visto eguagliare quella della famiglia.

James Middleton, Kate and Pippa's brother, reveals depression battle - usatoday.com

Così l'impegno del bell'inglese è stato portato su altri lidi occupazionali, facendo la guida dal settembre dello scorso anno in una proprietà del suocero di Philippa, la Glen Affric Estate. Ha ammesso in una intervista di voler fare qualcosa che riporti il suo nome ed essere conosciuto non più come 'cognato di...' e 'fratello di...', ma per il suo essere James William Middleton.

'La depressione colpisce chiunque'

"So di essere un privilegiato" ha ammesso "ma anche se ho una vita agiata, la depressione ha colpito anche me" ha riferito, parlando senza remore o timore delle malattie mentali attraverso l'associazione Heads Together, nota anche per essere una delle fondazioni patrocinate dalla sorella, la Duchessa Catherine, che ha sempre dimostrato interesse per le problematiche psicologiche, in qualunque età e stato sociale.

Dal suo social personale di Instagram, molte sono le foto che lo ritraggono in compagnia dei suoi amati cani, ben cinque: Elle, Zulu, Luna, Mabel ed Inka. Una curiosità: Lupo, il cocker spaniel nero dei Cambridge, è proprio figlio di una coppia dei suoi cani. Inoltre, la sua passione per gli animali lo hanno reso ambasciatore per un'associazione di pet therapy nel Regno Unito.

L'arrivo della francese Alizee

Galeotto fu l'aperitivo con Philippa e James Matthews: conosciuta l'analista finanziaria a St.Bart mentre erano in vacanza, ora i giorni più bui sono solo un ricordo, grazie alla bionda Alizee che, con il suo arrivo ha reso la vita di James più solare.

Una recentissima foto, che è stato pubblicata un post sul social Instagram personale del ragazzo, mostrano i due giovani sorridenti e abbracciati: impossibile non notare la dolcissima scelta di indossare due maglioni identici e la chiara didascalia "Sail away with me", in italiano salpa via con me.

Alizee, nata in Francia 32 anni fa, scelse di vivere a Londra proprio per il suo lavoro, iniziando a frequentarsi dallo scorso anno con James. Proprio i paparazzi li hanno fotografati più volte in vacanza o all'uscita di qualche bar, ma dopo la pubblicazione della loro foto, i pettogolezzi sui giornali hanno avuto breve durata: con la dichiarazione sotto al post, l'indiscrezione è stata resa ufficiale proprio dai diretti interessati.

Perso ormai l'epiteto di "scapolo più desiderato d'Inghilterra", tra il suo lavoro, i suoi amati cani e l'impegno per parlare di come combattere la depressione, Alizee potrebbe essere la persona giusta che cambiasse, ancora in positivo, la vita di questo giovane, rendendolo felice. Non resta che attendere le future pubblicazioni.