Mercoledì scorso si sono effettuate le registrazioni di una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Secondo quanto emerso da alcune anticipazioni, pare che l'appuntamento si sia rivelato ancora più movimentato del solito. Gli episodi che hanno surriscaldato eccessivamente gli animi sono stati due. Il primo riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre il secondo riguarda Pamela Barletta e Stefano Torrese.

Riccardo, infatti, ha voluto che la redazione richiamasse la sua ex compagna, mentre l'altra coppia è tornata in studio per raccontare come stessero procedendo le cose al di fuori delle telecamere.

Anticipazioni U&D over: Ida torna in studio, Pamela lancia l'anello di Stefano

I risvolti, però, sono stati assolutamente inaspettati. Pamela ha scoperto dei messaggi compromettenti del suo compagno e l'ha lasciato in studio davanti a tutti.

Riccardo richiama Ida, lei torna in studio ma è titubante

Le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne si stanno rivelando davvero molto accese. L'ultima ripresa effettuata, e risalente a mercoledì 8 maggio, ha visto come protagoniste due coppie molto discusse. La prima è quella formata da Ida e Riccardo. Guarnieri ha chiesto alla redazione di ricontattare Ida per poterla rivedere e tornare a frequentarla.

La donna, con un bel po' di titubanze, ha deciso di accettare l'invito. La Platano si è presentata in splendida forma, un corpo super abbronzato e un sorriso smagliante. Ad ogni modo, la dama ha accettato di frequentare nuovamente Riccardo, questa volta però non si aspetta nulla da lui, vuole andare con molta più cautela. Tale situazione ha subito acceso gli animi in studio, specie in seguito agli interventi di Roberta. Quest'ultima, infatti, ha provato a seminare un po' di confusione dicendo che Riccardo le avesse detto che non sarebbe mai tornato con Ida.

Il gesto di ira di Pamela contro Stefano

Ad ogni modo, dopo tale avvenimento, Maria De Filippi ha chiamato in studio due ospiti: Pamela e Stefano. I due protagonisti, un po' di tempo fa, avevano deciso di lasciare la trasmissione insieme per conoscersi al di fuori. Torrese pare si stia comportando davvero benissimo. Il cavaliere, infatti, ha anche regalato alla sua donna uno splendido anello. Una volta intavolata la discussione, però, nella conversazione si è intromessa Roberta. Quest'ultima ha mostrato a Pamela alcuni messaggi compromettenti inviati da Stefano quando stava con lei.

Nell'apprendere quanto scritto, la Barletta è andata su tutte le furie. La donna si è alzata in piedi ed ha lanciato contro il suo compagno l'anello precedentemente ricevuto. La dama è uscita furiosa dallo studio con l'intenzione di non tornare mai più con il cavaliere.