Lunedì 13 maggio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere i colpi di scena presenti nella vita dei protagonisti di palazzo Palladini. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo pronti per complicare la vita delle persone come avviene nel caso di Franco e Angela tormentati a causa del piano organizzato da Prisco.

Quest'ultimo ha intenzione di distruggere la famiglia Boschi accusata di aver rovinato il camorrista che ha ordinato a Constantin di rapire Angela. Quest'ultima, però, viene salvata dall'intervento attento di Ciro che ferma le intenzioni dell'uomo. Nuovi episodi della soap opera Un posto al sole, quelli che vanno dal 13 al 17 maggio. Le anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a venerdì 17 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Giovanna.

Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) confideranno nel lavoro del commissario che avrà il compito di scoprire da chi Constantin sia stato incaricato a puntare il coltello contro la moglie di Boschi.

Si complicano i piani di Gaetano Prisco deciso a far del male alla famiglia Boschi

La Landolfi si renderà conto della complessità della situazione e, nonostante i continui tentativi della donna, il compito si dimostrerà più difficile del previsto.

Giovanna (Clotilde Sabatino) non riuscirà nell'intento di far ammettere a Constantin il coinvolgimento di Prisco: il ragazzo rimane in stato di fermo ed è stato arrestato grazie al contributo indispensabile di Ciro (Vincenzo Alfieri). Constantin non avrà intenzione di rivelare i suoi rapporti con Gaetano (Fabio De Caro) ma questa situazione complicherà i piani del camorrista, sicuro che il complice potesse eseguire il compito senza alcun tipo di problema. Prisco si renderà conto del fatto che deve fare attenzione alle prossime mosse in quanto la polizia si sta mettendo sulle sue tracce.

Aumentano i pericoli nel corso di questa vicenda

Questa vicenda aumenterà i rischi nella vita di Franco e Angela che dovranno evitare di rimanere coinvolti nel piano di vendetta di Prisco. Il camorrista non avrà intenzione di arrendersi dopo l'affronto ricevuto dal Boschi che ha deciso di velocizzare le indagini della polizia facendo notare l'evidente coinvolgimento di Gaetano. L'intento dei coniugi Boschi sarà quello di uscire indenni da ulteriori minacce ma aumenteranno i pericoli in questa storyline.

Franco ha ringraziato Ciro per aver salvato nuovamente la vita della moglie ma dovrà fare i conti con una sorpresa inaspettata sul conto del ragazzo.