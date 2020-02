Le anticipazioni de Il Segreto per la puntata che andrà in onda martedì 18 febbraio ci raccontano dei sospetti che Maria Castaneda nutre nei confronti della donna che la sta curando per farle riacquistare l'uso delle gambe. Maria è ormai convinta che Dori, l'infermiera che il suo ex marito Fernando le ha messo accanto per assisterla durante le terapie, nasconda un terribile segreto ed è disposta a fare di tutto per scoprirlo.

Maria chiederà a Irene di indagare su Dori

Maria Castaneda decide di rivolgersi ad Irene per scoprire dei dettagli importanti sul passato di Dori e le fornisce anche il nome di Clara, la moglie dell'uomo con cui Dori era impegnata sentimentalmente, raccomandandole di analizzare che rapporto c'era tra lei e l'infermiera.

Maria infatti non si fida più di Fernando Mesia e sospetta che l'uomo abbia messo in atto un piano diabolico per rallentare la sua guarigione con l'aiuto di Dori, che non le è sembrata mai sincera.

Fernando e Carmelo incontrano Garcia Morales per convincerlo a cambiare idea sulla diga

Intanto un'altra vicenda sta tenendo con il fiato sospeso gli abitanti del piccolo paese di Puente Viejo: Garcia Morales non intende infatti recedere dal suo proposito di costruire una diga vicino al centro abitato, cosa che provocherebbe una tremenda inondazione in paese.

Per questo motivo, il sindaco Carmelo e Fernando Mesia decidono di chiedere un incontro all'uomo, ma appaiono da subito timorosi che Morales si rifiuti di vederli. A sorpresa però Garcia Morales accetta di avere un colloquio con Carmelo e Fernando, ma, nel corso della discussione, scoppia un diverbio furibondo tra il sindaco e l'uomo, circostanza che spinge Carmelo ad abbandonare la riunione. Quando Carmelo si allontana, Fernando e Garcia Morales cominciano a confabulare in gran segreto ed appare chiaro che i due uomini hanno una strana complicità e hanno un accordo per costruire la diga che rischia di essere dannosa per gli abitanti di Puente Viejo.

Fernando, dunque, sta solo fingendo di aiutare Carmelo a convincere l'uomo a desistere dal suo tremendo progetto.

Lola si accorgerà di essere seguita

Continua intanto la turbolenta storia d'amore tra Lola e Prudencio, ma la relazione appare sempre più complicata a causa del fatto che donna Francisca Montenegro non intende per nessun motivo permettere ai due giovani di coronare il loro sogno con il matrimonio.

Passeggiando per il paese, Lola si accorge di essere pedinata mentre svolge delle commissioni e sospetta immediatamente che Francisca abbia incaricato qualcuno di spiarla al fine di ostacolare con ogni mezzo la sua relazione affettiva con Prudencio. I timori che Lola già da tempo aveva per la reazione di donna Francisca alla notizia del suo matrimonio si ingigantiscono nella mente della ragazza dopo che si è accorta di essere seguita da un misterioso personaggio. Lola viene colta da una tremenda preoccupazione. La giovane infatti è consapevole del fatto che donna Francisca Montenegro si comporta da vera despota con tutti a Puente Viejo e che non ha mai permesso a nessuno di opporsi alle sue volontà, anche quando le sue decisioni hanno causato enormi sofferenze alle persone coinvolte nelle sue trame.

Le anticipazioni de Il Segreto di domani 18 Febbraio ci mostrano una Lola incerta sul suo futuro sentimentale, indecisa se continuare la sua relazione con l'uomo che ama, pur sapendo che il loro legame potrebbe indurre Francisca a rovinare le loro esistenze.