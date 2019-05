Anche questa stagione di Uomini & Donne sta per volgere al termine, eppure le battute finali non smettono di riservare sorprese. Ad alcune – gli scontri implacabili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani – il pubblico è già abituato, altre invece hanno colto davvero di sorpresa gli ospiti presenti in studio e gli altri partecipanti del dating show. In particolare, ecco cosa è successo durante le registrazioni effettuate mercoledì 8 maggio, che saranno trasmesse oggi.

Ida Platano torna a Uomini & Donne.

Tina tira una secchiata d'acqua a Gemma

Come sempre, ci ha pensato l'opinionista Tina Cipollari ad animare la puntata. E lo ha fatto scagliandosi, ancora una volta, contro la dama più chiacchierata e seguita del Trono Over, Gemma Galgani. Stando alle indiscrezioni trapelate, a inizio puntata la sedia della Cipollari sarebbe rimasta vuota, così Maria avrebbe subito chiesto agli altri opinionisti dove fosse Tina, ma questi avrebbero dichiarato di non saperne nulla.

Sarebbero bastati pochi minuti, però, affinché tutti si accorgessero della presenza di Tina, camuffata da una parrucca scura, tra il pubblico presente in studio.Ma a suscitare realmente scalpore è stato il gesto che l'opinionista avrebbe riservato nel corso della puntata alla Galgani: Tina le avrebbe tirato una secchiata di acqua addosso, scherzo di cattivo gusto che avrebbe fatto pesantemente infuriare la dama.

Il ritorno di Ida Platano

Riccardo Guarnieri, invece, avrebbe finalmente fatto alla redazione la richiesta che tutti aspettavano da tempo.

Il cavaliere avrebbe espresso il desiderio di frequentare nuovamente Ida Platano, accolto da quest'ultima, che sarebbe riapparsa in studio in splendida forma.

In molti conoscono il rapporto tormentato che li ha tenuti legati per diverso tempo. Usciti insieme da Uomini & Donne, i due sembravano avere trovato il giusto equilibrio solo dopo la partecipazione a Temptation Island Vip. Poi, però, qualcosa è andato storto e, dopo un breve periodo in cui entrambi erano rientrati da single all'interno del dating show della De Filippi, la Platano aveva preferito tornare a casa da sola.

Nel frattempo Riccardo ha proseguito il suo percorso alla ricerca della donna giusta per lui. Il colpo di scena è arrivato durante le registrazioni della scorsa settimana: a quanto pare l'uomo non è mai riuscito a dimenticare Ida.

La richiesta del cavaliere non è stata accolta nel migliore dei modi da Roberta Di Padua, ex pretendente di Riccardo. La donna ha provato ad allontanare i due ex fidanzati affermando che Riccardo le avrebbe confessato che non sarebbe mai più tornato con Ida.

Tentativo che, comunque, non è andato a buon fine.

Cosa accadrà tra Riccardo e Ida lo scopriremo solo nel corso delle prossime puntate.