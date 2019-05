Uomini e donne torna oggi 13 maggio su Canale 5 dopo la tradizionale pausa del weekend. Come abitudine consolidata del lunedì, l'appuntamento odierno sarà dedicato al Trono Over e concederà ampio spazio a Gemma Galgani e a un suo corteggiatore. Non potrà mancare, però, l'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari che si nasconderà tra il pubblico causando la preoccupazione di Gianni Sperti e Maria De Filippi. Oltre a Gemma, e alla fine della frequentazione della Galgani con un suo cavaliere, si parlerà di Pasqualina e Antonio, la cui amicizia proseguirà nel migliore dei modi.

Anticipazioni Uomini e Donne: ennesimo scontro tra Gemma e Tina

Si passerà, inoltre, al confronto tra Barbara De Santi e Marco che vedrà anche il coinvolgimento del sempre pungente Armando Incarnato. Quest'ultimo, infatti, avrà qualcosa da ridire sulle reali intenzioni della collega, lanciandole delle pesanti accuse.

Uomini e donne anticipazioni: Salvatore chiude con Gemma

Il lunedì di Uomini e donne si apre inevitabilmente con Gemma Galgani e il suo scontro con Tina Cipollari. Il portale Witty Tv ha, infatti, diffuso un video nel quale l'opinionista, con addosso una parrucca scura, raggiungerà la rivale nel backstage.

Gemma in un primo momento non la riconoscerà, né tanto meno lo farà Maria De Filippi che poi sarà costretta a raggiungere le due donne per evitare che il loro battibecco degeneri. Stando a quanto riportato dai siti "Isa e Chia" e "Il Vicolo delle News", che hanno rilasciato il resoconto della registrazione dell'8 maggio, la puntata si aprirà con la preoccupazione di Gianni Sperti, il quale chiederà spiegazioni sull'assenza della collega. Poco dopo si vedrà Tina seduta tra il pubblico con addosso la parrucca scura per non farsi riconoscere.

Archiviato l'iniziale confronto trash, sarà il momento delle novità riguardanti Gemma e Salvatore. La loro breve frequentazione non darà alcun risultato, tanto che lo stesso cavaliere preciserà: "Io mi fermo qui".

Trono Over Uomini e donne: Armando accusa Barbara

Proseguendo con le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e donne, Pasqualina e Antonio siederanno al centro dello studio per aggiornare sulla loro storia. Tutto andrà per il meglio e la dama chiarirà a Maria De Filippi: "C'è stato un bacio, piano piano vedrai che cosa combiniamo io e questo qua".

Sarà poi la volta del confronto tra Barbara e Marco al centro dello studio. Lei userà dei rimproveri contro il cavaliere: "Tu hai detto non mi faccio cinquecento chilometri andata e ritorno con una persona che non è motivata". Ma davanti a tale battibecco interverrà Armando Incarnato, che non userà mezzi termini nei confronti della De Santi: "Tu non sei quella che la redazione ti deve due/tre mesi perché l'anno scorso ti ha mandato a casa? Non sei quella che vuole fare la guerra a Gemma perché vuole prendere il suo posto?" Lei proverà ad intervenire per esprimere le sue ragioni, ma lui chioserà ulteriormente: "Non ti lascio parlare".