Nel corso della puntata odierna di Uomini e donne era ospite anche Giulia De Lellis. La ragazza ha presenziato alla scelta di Andrea Zelletta. Durante tutta la diretta, però, l'ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi è apparsa alquanto strana e silenziosa. Dopo aver fatto il suo ingresso trionfale in abito bianco e con un'abbronzatura da far invidia, la ragazza si è accomodata al posto degli opinionisti ed ha osservato quanto stesse accadendo.

Subito dopo la scelta, la padrona di casa le ha chiesto per quale ragione fosse così silenziosa. La ragazza, con un po' di emozione e imbarazzo, ha detto di fare sempre fatica a tornare in questo contesto. Successivamente, si è lasciata scappare una stoccata contro il suo ex Andrea Damante. Parlando della scelta di Andrea Zelletta, infatti, ha fatto un collegamento con il nome uguale al suo ex.

Giulia De Lellis visibilmente emozionata e silenziosa nel corso della puntata

Giulia De Lellis manda una frecciatina ad Andrea Damante

Le tre scelte stanno andando in onda in diretta, pertanto, le dinamiche e i ritmi sono leggermente differenti rispetto al solito. Ad ogni modo, dal momento dell'ingresso in studio dell'ospite speciale, fino alla fine della puntata, Giulia ha proferito pochissime parole. Notando la sua strata riservatezza, Maria De Filippi le ha chiesto per quale motivo fosse così silenziosa. A quel punto, la De Lellis si è aperta ed ha detto di essere molto emozionata e di provare sempre un certo effetto quando torna negli studi di Uomini e Donne.

Inoltre ha voluto fare un augurio ad Andrea Zelletta e alla sua scelta Natalia Paragoni, anche se non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina al suo ex.

La stoccata contro Andrea Damante

Giulia De Lellis ha, infatti, detto: "Speriamo per il nome..." La sua frase è stato un chiaro riferimento al suo ex Andrea Damante. A quel punto allora tutti i presenti in studio sono scoppiati a ridere. La conduttrice è intervenuta per dire che, fortunatamente, ci sono poche persone che hanno la testa di Damante.

Lui, infatti, è un ragazzo con una personalità sicuramente molto intrigante, ma allo stesso tempo anche alquanto preoccupante, dal momento che è imprevedibile. La De Lellis ha confermato quanto appena detto dalla padrona di casa.

Ad ogni modo, tutti si augurano che il percorso di Andrea e Natalia vada in modo decisamente differente rispetto a quello di Andrea e Giulia. I due ragazzi hanno emozionato davvero tutti i presenti in studio al momento della scelta che, fortunatamente, anche in questo caso si è conclusa con una bella pioggia di petali rossi.