È decisamente sorprendente il retroscena svelato da Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e donne (il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), il quale ha rivelato di aver avuto una relazione con l'attuale tronista Angela Nasti.

Stando alle dichiarazioni rilasciate di recente dal 27enne campano a "Di Più Tv", sarebbe stata proprio la giovane partenopea a scrivere la parola fine sul fidanzamento. Questa decisione ha fatto soffrire molto Mattia, il quale ha confessato che era realmente innamorato della Nasti.

Angela Nasti e Mattia Marciano.

Uomini e Donne, Angela Nasti e Mattia Marciano: un amore passato

Finora non era mai emerso nulla sulla storia d'amore tra Mattia e Angela, ed ora la verità è stata riportata proprio dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne. In merito alla relazione vissuta con la fashion influencer, a "Di Più Tv" il dentista ha dichiarato di aver conosciuto la ragazza in un locale. In quell'occasione le avrebbe chiesto direttamente il numero di cellulare, ma la Nasti gli avrebbe dato una risposta negativa.

Solo a distanza di qualche mese sarebbe stata proprio Angela a contattare Mattia su Facebook, iniziando nei suoi confronti un corteggiamento serrato. E così è iniziata la loro esperienza di vita insieme circa tre anni fa, prima che si interrompesse per volontà della 20enne napoletana.

Angela Nasti avrebbe ricontattato Mattia per tornare con lui

"Con Angela, tre anni fa, avevo vissuto un grandissimo amore, ma alla fine lei ha chiuso con me - ha svelato Mattia Marciano - Poi ero andato a Uomini e Donne per ricominciare, legandomi a Vittoria.

E, una volta finita questa storia, è successa una cosa che non mi aspettavo, Angela è tornata ancora da me".

Dunque, stando alle parole di Mattia, al termine della sua relazione con Vittoria, la Nasti lo avrebbe ricontattato per provare a dare un'altra chance al loro amore: "Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che voleva ricominciare - ha aggiunto il modello partenopeo - Ho sofferto moltissimo perché ero veramente innamorato". La ferita nel cuore di Marciano non si sarebbe ancora del tutto sanata, infatti il giovane ha ammesso di non essere mai riuscito a seguire la ex nel suo percorso a Uomini e Donne.

In attesa di un'eventuale replica da parte di Angela Nasti ci si chiede come mai Mattia Marciano, essendo ancora innamorato della 20enne, non abbia deciso di proporsi come suo corteggiatore al programma di Maria De Filippi per provare a fare nuovamente breccia nel suo cuore.