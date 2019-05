Stefano Pastore nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne è stato più volte al centro dell'attenzione, accusato da diverse dame di essere falso. Il cavaliere ha avuto la possibilità di uscire con Gemma Galgani [VIDEO], Simona Bosio e con Barbara De Santi. Le uscite con le tre donne sono andate male e Barbara, in particolare, lo ha accusato di essere interessato alle telecamere e non a trovare l'amore. Gianni Sperti ha fomentato i dubbi, riportando una segnalazione che gli è arrivata tramite i social, secondo cui Stefano è stato visto in un locale al centro di Genova con una donna bionda, con cui era in atteggiamenti affettuosi e con cui si sarebbe scambiato un bacio a stampo.

Simona Bosio dopo l'abbandono da U&D si sfoga: 'Io e Stefano Pastore non siamo fidanzati'

Simona è intervenuta in sua difesa, spiegando che ha già sentito parlare di questa signora quando si frequentavano, e come sostiene l'uomo è solo una vecchia amica e nulla di più. Entrambi hanno poi deciso di abbandonare il programma e la Bosio ha spiegato sui social alcuni particolari sul rapporto con Stefano. La dama ha sottolineato che tra di loro non c'è nessun accordo, non hanno una relazione, ma si sentono tutti i giorni telefonicamente e lei spera che questo rapporto si possa trasformare nel tempo in qualcosa di più serio.

Pubblicità

Stefano Pastore e Simona Bosio abbandonano il Trono Over di Uomini e Donne

Stefano Pastore ha spiegato nella scorsa puntata che la donna della segnalazione è una cara amica, Maria Teresa, con cui non c'è mai stato un bacio, come è stato raccontato a Gianni Sperti. Riccardo Guarnieri [VIDEO], però, ha raccontato di aver sentito Stefano, nei camerini, parlare al telefono con una donna a cui diceva di aver raggiunto una certa visibilità e di essere ormai abbastanza conosciuto.

Simona Bosio ha preso le sue difese, ammettendo di essere abbastanza coinvolta dall'uomo e dopo un duro scontro con Barbara De Santi ha deciso di lasciare il programma. Pastore ha seguito Simona per rispetto ed è andato via anche lui.

Simona Bosio smentisce l'accusa di un presunto accordo con Stefano Pastore

Simona Bosio, dopo aver abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne, ha voluto difendersi dagli attacchi ricevuti in puntata, tramite un post su Instagram.

Pubblicità

Simona ha ringraziato la redazione del programma e Maria De Filippi per averle dato la possibilità di vivere una bella esperienza. Poi, la dama ha voluto spiegare che nonostante la gente ha pensato fosse d'accordo con Stefano Pastore, in realtà non sono fidanzati anche se si sentono tutti i giorni telefonicamente. Quindi la Bosio con queste dichiarazioni ha smentito le voci di un presunto accordo tra lei e Stefano e si è autodefinita una donna testarda che ha voglia di credere ancora nell'amore.