Nelle prossime puntate di Un posto al sole di maggio 2019 vedremo che Alberto Palladini, interpretato dal bravissimo Maurizio Aiello, perderà completamente la testa per la bellissima domestica Clara che lavora a casa Viscardi. Quest'ultima, poi, sarà scoperta dall'imprenditore mentre sbircia nel suo computer. Ecco le anticipazioni di quello che accadrà in seguito.

Anticipazioni Upas: Clara ficcanaso

In un'intervista recente al settimanale NuovoTv Maurizio Aiello ha dichiarato che il personaggio che da lui interpretato ovvero Alberto Palladini ne ha passate di tutti i colori, ma ora finalmente si potrà rilassare e dedicare alla vita privata.

Anticipazioni Un posto al sole: passione travolgente tra Alberto e Clara

Sempre nell'intervista, Aiello ha dichiarato di essere felice che per il suo personaggio ci sia finalmente una rinascita. L’uomo infatti si è riappropriato del comando dei Cantieri Navali che appartenevano alla sua famiglia. E ancora, Maurizio ha comunicato che è giusto che Alberto sia stato nominato amministratore delegato anche perché è l'unico superstite della famiglia Palladini. Ricordiamo che Alessandro, il fratello minore di Alberto, è in un altro continente oramai da anni e vive la sua vita spensierata in compagnia di Anna, la sorella di Franco.

Nella rinascita di Alberto, Aiello comunica che avrà un ruolo chiava la bella cameriera di Valerio Viscardi il cui nome è Clara. Quest'ultima, infatti, nonostante il Viscardi sia andato via da Napoli per stare vicino alla famiglia, è rimasta a servizio di Alberto. L'attrazione tra i due, come abbiamo già visto, è molto forte. La loro complicità, poi, piano piano, si trasformerà in passione bollente.

Amore o soltanto un diversivo?

Per Alberto, il sentimento verso la bella Clara sarà di amore oppure per lui la donna sarà soltanto un diversivo per distrarlo da altre questioni come quella lavorativa? Le anticipazioni delle puntate che vedremo dal 6 al 10 maggio sono vaghe su tale quesito, ma quel che è certo è che Marina Giordano farà dio tutto per distoglierlo dalla bella cameriera.

Sempre nell'intervista Maurizio Aiello ha comunicato che Alberto continuerà ad essere crudele come lo è stato in passato anche se lui vorrebbe che il suo personaggio diventasse buono.

Tornando al rapporto tra Alberto e Clara, vedremo che lui la scoprirà frugare nel suo computer ma sarà così invaghito di lei che non la sgriderà anzi. Invece di licenziarla o di sgridarla, infatti, l'avvocato inizierà a corteggiarla tanto che tra i due scoppierà una passione incontrollabile.

Ci si chiede quindi se tra di loro nascerà una bella storia d'amore o se sarà soltanto un fuoco di paglia. Ebbene è ancora presto per pronunciarsi in quanto le anticipazioni non dicono nulla in merito.