Meghan Markle è ufficialmente entrata in travaglio del royal baby Sussex che potrebbe nascere nelle prossime ore. Il principe Harry sarebbe nervoso per la nascita del suo primo figlio, mentre Meghan Markle sarebbe rilassata e ben seguita. Questo è quanto trapela dalle ultime news sul parto della duchessa di Sussex.

Un parto che sta per avvenire, probabilmente indotto farmacologicamente, poiché superati i termini di gravidanza. Scaduti il 28 aprile scorso.

Meghan Markle in travaglio per il royal baby sussex

Si parla, quindi di parto indotto per Meghan Markle. Anche se lei è stata chiara sin dall'inizio a proposito della sua ferma volontà di partorire in casa. Proprio come la Regina Elisabetta II.

Travaglio Meghan Markle, il royal baby Sussex è in arrivo

La lunga gravidanza di Meghan Markle sta per giungere al termine. Con una settimana di ritardo, il parto del royal baby Sussex, primogenito di Harry e Meghan, sta per avvenire. Su Twitter l'annuncio dell'inizio del travaglio di Meghan nelle prime ore di questa mattina.

Il principe Harry è al suo fianco e la incoraggia, insieme alla madre di lei, Doria Ragland.

Il travaglio potrebbe essere stato indotto, come da protocollo medico, dal momento che la duchessa ha superato la 41esima settimana di gravidanza. In caso di parto indotto, le doglie del parto e le contrazioni potrebbero essere più forti e ravvicinate. É probabile che alla duchessa sia stata praticata una lieve anestesia epidurale, pratica relativamente comune nel Regno Unito per le donne in travaglio.

Il 15 ottobre scorso i duchi di Sussex, Harry e Meghan, avevano annunciato di aspettare il loro primogenito. Ancora non si conosce il sesso, sebbene le scommesse siano state bloccate proprio oggi. Un numero di puntate anomale sull'ipotesi di una femminuccia avevano fatto insospettire i bookmakers.

Meghan Markle partorirà il bebè reale in casa

Lo ha sempre detto e adesso sta per diventare realtà. La duchessa di Sussex, Meghan Markle sta per partorire il suo primo figlio in casa, proprio come 'una volta'.

Seguita da una ginecologa donna, non dai due ginecologi reali. Rompendo, così, tutte le regole reali seguite in maniera ineccepibile da Kate Middleton e frantumate da Meghan con una forza ineguagliabile.

Settimo in linea di successione al trono, il royal baby Sussex potrebbe non avere il titolo di principe. A meno che la Regina Elisabetta II non decida di cambiare l'attuale regolamento, come fece per la nascita dei figli del principe William.

Intanto, i sudditi si preparano a fare gli auguri al neonato reale.

È possibile scrivere all'indirizzo di Clarence House, o sull'account ufficiale dei reali. Gli auguri e le congratulazioni verranno recapitate direttamente ai novelli genitori.