Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Angela Nasti, la quale a sorpresa ha deciso di uscire da Uomini e donne con Alessio Campoli. L'altro corteggiatore Luca Daffrè ha dovuto fare i conti con il rifiuto della tronista e, sebbene in puntata abbia mantenuto un certo autocontrollo, dietro le quinte del programma di Maria De Filippi il giovane si è lasciato andare ad un amaro sfogo con tanto di lacrime.

Il video di quanto accaduto nel post puntata è disponibile su Witty TV, dove sono stati caricati anche alcuni rvm inediti riguardanti i momenti prima della diretta.

Uomini e Donne, Angela Nasti sceglie Alessio: due di picche a Daffrè

L'esperienza di Luca Daffrè al trono classico di Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi. Nel corso della puntata di ieri 29 maggio abbiamo visto che la scelta di Angela Nasti è ricaduta a sorpresa su Alessio a discapito di Luca, dato per favorito alla vigilia.

U&D, dopo il 'no' di Angela, Luca Daffrè si sfoga in lacrime

Nel corso della diretta Daffrè si è dimostrato comprensivo con la giovane partenopea, augurandole il meglio nonostante il due di picche appena ricevuto. Subito dopo la diretta però, l'ex corteggiatore si è sfogato dietro le quinte del programma così come mostrato da un video pubblicato su Witty TV e che testimonia la delusione e l'amarezza per non essere stato scelto dalla Nasti. Ancora una volta il suo percorso al trono classico si è concluso con un nulla di fatto, tanto che dietro le quinte il giovane si è lasciato andare alle lacrime ed un lungo e duro sfogo.

U&D, amaro sfogo di Luca dopo il rifiuto di Angela: 'Questa volta ci credevo'

Il video pubblicato dalla produzione di Uomini e Donne mostra Luca in lacrime subito dopo aver saputo di non essere la scelta di Angela. Il giovane nel suo amaro sfogo dichiara di essere stanco di non riuscire ad arrivare alle persone per quello che è veramente, stanco di essere "il solito bello che non balla". Il corteggiatore ha poi aggiunto "Questa volta ci speravo", ammettendo che con Angela è riuscito ad andare oltre, superando alcuni lati del suo carattere.

Luca ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa e, dopo aver ringraziato Angela per il percorso fatto, non ha potuto fare a meno di far presente come lui sia stato screditato sin dall'inizio.

Amarezza e delusione per la no ricevuto da Angela Nasti che, da ieri pomeriggio ha cominciato un nuovo percorso al di fuori degli studi televisivi con Alessio. Oggi invece sarà il turno di Andrea Zelletta, chiamato a decidere tra le due corteggiatrici Natalia e Klaudia.

Appuntamento quindi su Canale 5 a partire dalle 14:45 per scoprire chi delle due pretendenti gli avrà rapito il cuore.