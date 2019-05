Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva telenovela spagnola, 'Il segreto' che riesce a ottenere ascolti al di sopra delle aspettative attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento di venerdì 31 maggio in onda su canale 5 alle ore 16:40 svelano che sarà al centro della puntata il personaggio di Severo (Chico Garcia).

Quest'ultimo dovrà risolvere una serie di problemi dovuti a una guerra imminente per difendere gli interessi. L'uomo ha potuto godere della fiducia di Julieta (Claudia Galan) che ha invitato molte persone a dare fiducia al Santacruz ma la situazione potrà risolversi dopo una serie di valutazioni decisive.

Il Santacruz alle prese con la proposta dei rivali per la questione riguardante i territori di Las Lagunas

Il rivale di Francisca (Maria Bouzas) penserà che il modo migliore per portare a termine i contrasti possa culminare in un accordo con i nemici.

L'amico di Carmelo (Raul Pena) avrà intenzione di ritrovare la serenità e riterrà giusto giungere alla pace con Molero. Quest'ultimo sarà pronto per fare una proposta importante nei confronti del Santacruz che dovrà capire se sia il caso di accettare questa richiesta.

Severo deve valutare le richieste ricevute dagli avversari

Il Santacruz rimarrà sorpreso di fronte a questa richiesta inattesa dei Molero che darà la possibilità a Severo di prendersi del tempo per dare una risposta.

Severo potrebbe ritornare sui propri passi dimostrandosi pronto per accettare l'offerta dei Molero che gli daranno la possibilità di comprare i terreni di Las Lagunas. In cambio, però, il Santacruz dovrà cancellare la denuncia fatta nei confronti degli avversari. Severo si dimostrerà intenzionato a giungere alla dovuta tregua dopo aver vissuto momenti complicati nel corso della sua esistenza.

Antolina mette in atto un piano ai danni di Antolina per mettere in cattiva luce la donna

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Antolina (Maria Lima).

Proseguirà la rivalità tra le due donne, innamorate di Isaac (Ibrahim Al Shami) e la moglie dell'uomo avrà intenzione di organizzare un piano ai danni di Elsa. La Laguna continuerà a essere la schiava nelle mani di Antolina che renderà la vita impossibile alla giovane donna costretta a sottostare alle richieste. La moglie di Isaac non perderà occasione per mettere in difficoltà la Laguna e comincerà a darsi da fare per mettere in cattiva luca la rivale agli occhi degli abitanti di Puente Viejo.

Antolina penserà che sia una giusta idea attaccare Elsa (Alejandra Meco) e farà spargere la voce che lei soffre di pazzia.