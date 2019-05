Il percorso degli ultimi tre tronisti di questa stagione di Uomini e donne è ormai giunto al termine: a fare la sua prima scelta è stata Angela Nasti, che nella puntata mandata in onda ieri pomeriggio ha deciso di abbandonare la trasmissione con Alessio Campoli.

Pubblicità

Pubblicità

Oggi 30 maggio toccherà invece ad Andrea Zelletta, mentre l'ultima a fare la sua scelta sarà Giulia Cavaglia, che dopo la sua permanenza in villa pare avere le idee molto chiare. Nel corso di un'intervista al magazine di Uomini e Donne la ragazza si è lasciata andare a delle rivelazioni sui suoi sentimenti.

Le dichiarazioni di Giulia Cavaglia al magazine di Uomini e Donne

Giulia Cavaglia ha raccontato di essere ormai arrivata alla fine del suo percorso e in lei aleggiano dei sentimenti contrastanti: se da un lato è presente la voglia di viversi fuori tutto quello che fino ad ora ha solo immaginato, dall'altro lato ha paura che la realtà non sia come se l'aspetta.

Giulia Cavaglia, imminente la scelta.

La tronista di Uomini e Donne ha rivelato che uno dei momenti più belli per lei è stato quando Maria le ha proposto il trono e le ha dato fiducia.

"I momenti all'interno della villa sono stati quelli più difficili. Sono arrivata alla fine con due persone meravigliose e viverli entrambi nella quotidianità mi ha confuso ancora di più. Provo affetto per entrambi e quindi sapere che sarebbero stati li a guardare e che i miei gesti potevano farli soffrire, non è stato facile.

Pubblicità

In questi giorni mi sono resa conto che, pur avendo provato gelosia per entrambi, la pancia mi spinge da una parte ben precisa" dichiara la Cavaglia al magazine di U&D.

La Cavaglia confessa: 'È diventato chiaro di cosa ho bisogno'

La donna ha rivelato di essersi attentamente osservata dentro e di aver capito chi è la sua scelta tra Manuel e Giulio. Giulia inoltre dice di essere molto cresciuta all'interno del programma e di aver scoperto dei lati del suo carattere che non sapeva esistessero.

"Quando ti trovi a far i conti con le critiche ed i giudizi della gente ti ritrovi davanti ad uno specchio ad analizzarti. Io mi sono messa molto in discussione" rivela la ragazza. Infine, la tronista conclude dicendo che le mancheranno tutte quelle persone conosciute all'interno degli studi e che in un modo e nell'altro sono stati li a supportarla.

La Cavaglia sembra dunque avere ben chiara la decisione da prendere. In molti si chiedono su chi possa ricadere la sua preferenza, ma per scoprirlo non resta che attendere ancora poco.

Pubblicità

La sua scelta andrà infatti in onda nella giornata di domani 31 maggio alle ore 14:45 su Canale 5. Novità di quest'anno è che a Uomini e Donne le scelte andranno in onda tutte in diretta, forse per evitare gli spoiler sul web.