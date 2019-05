Si è conclusa solo pochi minuti fa la diretta di Uomini e donne dedicata alla scelta della tronista Angela Nasti, la quale, a sorpresa, ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Niente da fare dunque per il favorito della vigilia Luca Daffrè il quale, deluso, ha dovuto abbandonare lo studio.

Emozioni per la neo coppia che si è ritrovata a ballare sotto la cascata di petali rossi, tra gli applausi del pubblico di Maria De Filippi e degli opinionisti. Dopo la scelta di Angela Nasti, domani 30 maggio, sarà la volta di quella di Andrea, così come annunciato in diretta tv dalla stessa conduttrice.

Uomini e donne puntata di oggi 29 maggio: Angela sceglie Alessio

La produzione di Uomini e donne, per questo finale di stagione dedicato alle scelte dei tre tronisti, ha deciso di tornare al passato, con le scelte effettuate in diretta tv, in studio e sotto la classica cascata di petali rossi.

U&D trono classico: dopo la scelta della Nasti tocca ad Andrea domani 30 maggio

Nel corso della diretta di oggi pomeriggio, abbiamo assistito alla scelta di Angela che, sovvertendo i pronostici della vigilia, ha deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli. Il giovane romano sembra averle rapito il cuore, tanto che la ragazza in lacrime, ha faticato a fare il suo discorso. I due, dopo la risposta affermativa del corteggiatore, si sono ritrovati a ballare sotto una cascata di petali rossi tra baci e abbracci. Nulla di fatto invece per l'altro pretendente Luca Daffrè, che se ne torna a casa a mani vuote.

Determinante nella scelta della Nasti, sembra essere stato il tempo trascorso in Villa, dove la giovane è sembrata molto complice proprio con Alessio, scatenando l'arrabbiatura di Daffrè.

Uomini e donne, trono classico anticipazioni: Zelletta sceglie il 30 maggio

Molte le emozioni anche per i telespettatori da casa che, hanno scoperto la scelta di Angela in diretta televisiva. Grande attesa nei fan di Uomini e donne per la puntata di domani 30 maggio, dove, come annunciato dalla stessa Maria De Filippi, sarà Andrea Zelletta ad essere chiamato alla scelta.

Come ricordiamo, il tronista pugliese è arrivato al termine del suo percorso con Klaudia e Natalia, due ragazze molto diverse tra loro ma che hanno suscitato, sin da subito, il suo interesse. Alcune indiscrezioni circolanti in rete, parlano di un week end in villa abbastanza turbolento per i tre protagonisti, ma quanto successo, verrà trasmesso solo nel corso della diretta di domani 30 maggio su canale 5 a partire dalle 14,45. Ultima quindi a scegliere sarà Giulia Cavaglià, nella puntata conclusiva di venerdì che chiude ufficialmente questa stagione del trono classico di Uomini e donne.

Il dating show di Maria De Filippi tornerà quindi a tenerci compagnia il prossimo settembre con nuovi tronisti e nuove e appassionanti vicende.