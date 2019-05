Oggi, 20 maggio, torna su Canale 5 a partire dalle 14:45 un nuovo appuntamento con Uomini e donne dedicato, come ogni inizio settimana, al trono over. Nello studio di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate sui profili ufficiali del programma, assisteremo ad una violenta lite tra Barbara e Armando che si concluderà con l'abbandono del programma da parte del cavaliere napoletano.

Pubblicità

Pubblicità

Da quanto si apprende inoltre, ad inizio puntata vi sarà la consueta discussione tra Gemma e Tina, dopo che quest'ultima, nel corso dell'ultimo appuntamento, ha gettato un secchio d'acqua addosso alla dama torinese. Clima infuocato nel parterre del trono over di Uomini e donne, ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni sulla puntata in onda oggi pomeriggio.

Uomini e donne, anticipazioni del 20 maggio: lite furibonda tra Armando e Barbara

Stando a quanto riportano le pagine social ufficiali del programma di Maria De Filippi, nella puntata odierna del trono over di Uomini e donne, assisteremo ad una violenta discussione tra Barbara De Santi e Armano Incarnato.

Uomini e donne, anticipazioni del 20 maggio: Armando discute violentemente con Barbara e lascia lo studio

Nello specifico, sarà la dama, in primis, ad accusare il cavaliere di diffondere notizie non vere fuori dagli studi televisivi. Stando a quanto si apprende, Armando avrebbe affermato che Barbara, Gemma e Valentina, sarebbero pagate per stare all'interno di Uomini e donne. Una frecciatina anche alla redazione del programma quindi e, solo nel corso del nuovo appuntamento di questo pomeriggio, scopriremo la reazione della padrona di casa alle insinuazioni del cavaliere.

Pubblicità

U&D, anticipazioni: Armando inveisce contro Barbara e lascia lo studio

La discussione tra la De Santi e Armando terrà banco per gran parte della puntata in onda oggi 20 maggio e, da quanto riportato anche dal sito 'Il Vicolo delle news', il diverbio degenererà quando Barbara tirerà in ballo anche delle questioni private e personali del cavaliere. Armando, furioso per le parole della dama, risponderà a tono e comincerà ad inveire contro di lei, affermando tra le altre cose, che è una donna cattiva, destinata a rimanere sola per tutta la vita.

Parole pungenti che fanno intuire come il clima della puntata odierna sarà particolarmente infuocato e che vedremo culminare la lite tra i due con l'abbandono del programma da parte di Armando. Sarà un addio definitivo o il cavaliere tornerà sui suoi passi?

In attesa di scoprire tutto quanto successo tra i due protagonisti del parterre del trono over, ricordiamo che l'appuntamento con Uomini e donne è, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 14:45 e che quanto verrà trasmesso, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 14 maggio.