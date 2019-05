"Un posto al sole" torna ad emozionare con le anticipazioni dal 27 al 31 maggio. Le puntate di 'Upas' in onda su Rai 3 la prossima settimana vedranno Vittorio molto preoccupato per Patrizio che, tornato dal Piemonte per stare un po' con la sua famiglia, inizierà a comportarsi in modo alquanto strano.

Pubblicità

Pubblicità

L'iperattività del giovane chef non sembra essere riconducibile in maniera esclusiva alla sua gioia di stare in famiglia. Si tornerà a parlare anche di Leonardo, il ragazzo che i rapitori hanno riconsegnato a Filippo e a Ferri al posto di Tommaso che, con tutta probabilità, è invece morto. Tra Alberto e Clara invece, ci saranno diversi conflitti scaturiti dalla gelosia della intrigante cameriera.

'Un Posto Al Sole': Patrizio su di giri

Nelle prossime puntate di 'Un posto al Sole', Patrizio farà insospettire Vittorio e Rossella, in quanto troppo su di giri ed iperattivo.

Un Posto al Sole, Patrizio vittima della dipendenza

I due non possono nemmeno immaginare cosa nasconda il loro amico. Nel frattempo, Alberto non si fa certo problemi a portare a casa le sue innumerevoli donne. Clara, gelosa, non riuscirà più a sopportare di essere la sua ruota di scorta. Ad approfittare della condizione della cameriera sarà Marina, che coinvolgerà Clara in un suo losco piano per estromettere Alberto dalla grande azienda e riprendersi così le sue quote. Nel frattempo Vittorio scoprirà che Patrizio fa uso di anfetamine, capendo così il motivo dello strano comportamento assunto dal suo amico del cuore.

Pubblicità

Vittorio ne parlerà con Rossella, che si mostrerà visibilmente preoccupata. Ros convincerà Patrizio a intraprendere un percorso di disintossicazione, ma le cose non andranno come previsto. La motivazione che ha spinto il giovane a fare uso di sostanze psicotrope è infatti la rottura con Rossella, ora tornata nella sua vita con l'intento di salvarlo.

Patrizio e Rossella vicini nelle prossime puntate di 'Un Posto al Sole'

La situazione si farà ingestibile e Patrizio dovrà raccontare a Ornella e Raffaele la sua lotta per uscire dalla dipendenza.

Dopo un momento di rabbia, Ornella prescriverà i farmaci necessari per disintossicare il figlio. La complicata situazione farà avvicinare Patrizio e Rossella, che finiranno per riparlare dei loro reciproci sentimenti. Nel frattempo, tornerà a Napoli Eugenio, senza la compagnia di Viola e del piccolo Antonio. Beatrice invece sorprenderà Diego, in quanto si scoprirà che nasconde un inaspettato retroscena nel suo passato. Infine, tra Serena e Filippo nasceranno delle incomprensioni, alimentate anche dal dolore del giovane imprenditore, che ha da poco appreso della morte del fratello Tommaso Sartori.

Pubblicità

A tal proposito, Leonardo si insinuerà nelle vite dei Ferri, come svelano le ultime anticipazioni di 'Un Posto al Sole'.