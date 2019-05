Dopo le tante emozioni delle puntate di Beautiful in cui Steffy ha scelto di non dipendere da nessun uomo, la soap aprirà oggi una nuova settimana ricca di trame avvincenti. Le puntate in onda dal 20 al 26 maggio saranno ancora ampiamente concentrate sulle conseguenze della decisione della Forrester: la notizia si diffonderà velocemente e giungerà anche da Liam e Hope.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà la diretta interessata ad informare la coppia di essere stanca della competizione, aggiungendo di non volersi intromettere nel loro rapporto. E a dimostrazione delle sue intenzioni, Steffy darà alla Logan anche un dono inaspettato. Insieme al triangolo più importante del momento, le prossime puntate di Beautiful si concentreranno anche su Zoe, Emma e Xander. Dopo il successo della sfilata, infatti, la giovane modella otterrà l'invito di Thorne che le proporrà l'assunzione alla Forrester Creations. Ma tale proposta non farà piacere a Emma, preoccupata dellla possibile intromissione della rivale.

Anticipazioni Beautiful: Steffy rinuncia alla competizione con Hope

Beautiful anticipazioni: la proposta di Liam a Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntata della settimana si aprono con la sorprendente notizia di Steffy a Liam e Hope. La Forrester annuncerà loro di volersi tirare fuori dalla continua competizione, evitando di ripetere gli errori già commessi dalla madre. Annuncerà infine di non avere nulla contro il loro matrimonio e sarà lei per prima a 'benedire' questa unione, donando alla Logan il suo stesso anello di fidanzamento.

Pubblicità

In un primo momento, Hope lo accetterà salvo poi restituirlo alla diretta interessata che deciderà di metterlo da parte per la figlia Kelly. Dopo tale confronto, Liam deciderà di assecondare il consiglio della sua ex fidanzata e chiederà a Hope di sposarlo. Quest'ultima vivrà qualche minuto di dubbio, chiedendo di essere tranquillizzata sui veri sentimenti dello Spencer. Lui le confermerà di essere davvero innamorato e a questo punto lei accetterà.

Steffy, invece, parlerà con il padre della sua decisione di non legarsi subito ad un nuovo. Ridge chiederà se davvero è convinta e lei rinnoverà il desiderio di dedicarsi a se stessa e alla figlia appena nata.

Trame Beautiful: una proposta per Zoe

La sfilata è stata un successo per Zoe che otterrà una inaspettata proposta da parte di Thorne. Stando a quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful della settimana, il figlio di Eric le offrirà un lavoro da modella alla Forrester Creations.

Pubblicità

La notizia non farà piacere a Emma, che deciderà di affrontare subito la sua rivale, mettendo le cose in chiaro con lei. Successivamente, la Buckingham si confronterà con Xander e lo abbraccerà per ringraziarlo del suo sostegno. Bill riceverà la visita di Liam che lo informerà delle imminenti nozze con Hope. Il magnate coglierà l'occasione per scusarsi di avere distrutto la vita del figlio.