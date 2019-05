Un'altra stagione del dating show Uomini e donne sta per concludersi. Il percorso dei tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti è quasi giunto al termine ed è quasi giunto il momento delle scelte tanto attese dal pubblico. I tre tronisti hanno avuto tre mesi per cercare di capire chi fosse veramente la propria anima gemella e il tempo a loro disposizione sta per scadere. Nelle ultime ore, però, stanno arrivando nuovi dettagli sulle scelte dei tronisti di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: solo altre due registrazioni rimaste

Uomini e Donne: solo due le registrazioni rimaste prima della scelta

Secondo alcuni spoiler che si trovano in rete, pare che siano solo due le registrazioni che verranno effettuate prima che Andrea, Giulia e Angela prendano una decisione. La prima registrazione (la penultima dell'intera stagione) si svolgerà probabilmente lunedì, 6 maggio, di cui già si conoscono alcuni spoiler.

L'ultima registrazione del programma Mediaset non ha ancora una data certa, ma si presume sia prevista verso metà maggio.

Pubblicità

Di questa ultima registrazione, per il momento, non si hanno ancora dettagli. Dopo queste due registrazioni, potremo sapere finalmente con certezza quali saranno le scelte dei tronisti.

Anticipazioni Uomini e Donne: i tronisti hanno già ristretto il campo

In vista della fine di questa stagione di Uomini e Donne, i tronisti rimasti in scena hanno già cominciato ad eliminare alcuni dei loro potenziali corteggiatori. Come vedremo già nelle prossime puntate (i cui spoiler sono presenti già da un pò di tempo), vedremo Andrea Zelletta eliminare Giorgia Klinti, per poi baciare a distanza di poco tempo Natalia e Klaudia, scegliendo quest'ultima e facendo infuriare le sue corteggiatrici.

Per quanto riguarda Angela Nasti invece, ha già eliminato Fabrizio, lasciando in studio soltanto Alessio Campoli e Luca Daffrè. Ciò nonostante pare che tra i due sia proprio quest'ultimo il favorito per la scelta finale. Infine, anche Giulia Cavaglià ha già cominciato a restringere il campo, scegliendo di tenere soltanto Giulio Raselli e Manuel Galiano, dopo che Flavio ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. Secondo molti fan di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi molto probabilmente deciderà di uscire dal programma insieme a Giulio Raselli.

Pubblicità

I colpi di scena a Uomini e Donne, però, non mancano mai e, quindi, non resta che attendere la scelta per averne la conferma.

Insomma, siamo ormai agli sgoccioli di un'altra stagione di Uomini e Donne, che ha visto anche quest'anno parecchi colpi di scena. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire come terminerà l'avventura dei tronisti.