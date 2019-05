Nella puntata serale del Grande Fratello 16 andata in onda lo scorso lunedì, Barbara d'Urso aveva richiamato i concorrenti a causa di alcune affermazioni relative a Michael Terlizzi. Il gieffino soffre fin dalla nascita di una malformazione radio-ulnare congenita che gli impedisce di ruotare bene le braccia. E proprio questo problema è stato chiamato in causa da alcuni coinquilini che hanno usato nei suoi confronti degli appellativi inascoltabili.

Michael Terlizzi preso in giro nella casa del Grande Fratello 16

Dopo avere rimproverato Daniele Dal Moro per il soprannome dato a Cristian Imparato, Barbara d'Urso si è rivolta ai "ragazzi" con un richiamo ufficiale, dicendo di non avere avuto il tempo necessario per trovare le immagini relative alle prese in giro a Michael. Nelle ultime ore è quindi stato il popolo del web a cercare i video in questione che lasciano pochi dubbi in merito ai nomi dei tre gieffini che potrebbero ricevere un richiamo disciplinare.

Pubblicità

Tre concorrenti a rischio squalifica

Sono soprattutto tre i gieffini che hanno preso in giro Michael Terlizzi per la sua malformazione al braccio chiamandolo "calamaro" o utilizzando altre appellativi simili. I concorrenti del Grande Fratello 16 in questione sono Gaetano Arena, Daniele Dal Moro e Kikò Nalli che nella puntata di lunedì prossimo potrebbero ricevere dei richiami se non addirittura incappare in un'espulsione. Anche Valentina Vignali e Cristian Imparato si sarebbero rivolti a Terlizzi con affermazioni apparse poco nobili verso il collega.

La stessa Barbara D'Urso aveva messi in guardia tutti lo scorso lunedì dicendo loro: "Vi avverto che non tollereremo discriminazioni e bullizzazioni di questo genere". La conduttrice aveva aggiunto di non avere avuto tempo per trovare le immagini incriminate ma sono stati i telespettatori a recuperare i video che potrebbero essere causa di provvedimenti disciplinari molto severi. Del resto lo scorso anno, qualcosa di analogo era avvenuto in difesa di Aida Nizar che era stata pesantemente criticata da Baye Dame.

Pubblicità

Michael Terlizzi e l'amore platonico per Cristian

Tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 16, Michael Terlizzi sembra avvicinarsi ulteriormente a Cristian Imparato, il quale a sua volta non ha mai nascosto un certo interesse nei suoi confronti. Qualche ora fa i due gieffini si sono confrontati in merito alla tipologia del loro rapporto. Michael ha chiesto all'amico: "Tu sei preso da me, vero?" Il giovane cantante ha risposto affermando di avere bisogno di qualcosa di più da lui prima di farsi coinvolgere e ha quindi negato la possibilità che tra loro possa nascere un semplice amore platonico.

Pubblicità

Terlizzi e Imparato hanno quindi parlato di ciò che accadrà dopo la loro uscita del programma e il primo si è detto certo di mancare al secondo quando si separeranno.