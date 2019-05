Mercoledì primo maggio è andato in onda il terzo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. In questa puntata la protagonista è Gemma Galgani: la donna ha litigato con Rocco e i due si sono scambiati pesanti accuse. Per la dama over si è presentato un nuovo corteggiatore. Immancabile lo scontro con la bella Cipollari, antagonista della Galgani.

Gemma Galgani litiga con Rocco

Gemma Galgani è un personaggio di spicco del noto programma Uomini e donne del Trono Over.

Gossip Uomini e donne: Tina prende in giro Gemma.

La dama ha sempre fatto parlare di sé per la forte passione con la quale ha sempre vissuto le sue relazioni all'interno e all'esterno del programma. A tenere viva l'attenzione dei telespettatori sono anche gli scontri tra la Galgani, Tina Cipollari e Gianni Sperti (quest'ultimi due sono gli opinionisti fissi del programma). Nella puntata andata in onda mercoledì 1° maggio è stato possibile vedere la dama e Rocco al centro di un'accesa discussione.

Fredella si è sentito attaccato da Gemma quando ella l'ha accusato di fare sponsorizzazioni, mentre Rocco ha replicato che la Galgani a tarda notte è impegnata nel fare dirette su Instagram e Facebook. Rocco la considera ridicola poiché la donna durante le sue dirette ha indossato una maglietta con la scritta 'Non voglio mica la luna, mai una gioia'. La sagace Tina Cipollari non poteva farsi scappare un'occasione del genere e ha deciso di mostrare a tutto il pubblico in studio e a quello che seguiva da casa, le foto che ritraevano la dama. Tina si è presa gioco di Gemma, come ha sempre fatto.

Un nuovo corteggiatore per Gemma

Nella puntata andata in onda il primo maggio del Trono Over di Uomini e Donne è stata nuovamente protagonista Gemma Galgani. Si è presentato un nuovo cavaliere che è arrivato in studio appositamente per conoscerla. La donna sembra riscuotere molto successo e il nuovo cavaliere è un uomo di 67 anni, di nome Salvatore ma non sembra che la Galgani abbia avuto per lui particolare interesse. Tina Cipollari ha espresso il suo parere su Salvatore ed ha esordito con la frase: 'Sembra prelevato direttamente dal presepe'.

Il nuovo corteggiatore ha spiegato di avere scoperto Gemma solo di recente poiché ha sempre svolto un lavoro molto impegnativo, che non gli permetteva di seguire il programma. Solo recentemente egli ha avuto la possibilità di vedere le puntate del Trono Over ed è rimasto colpito dalla donna.

Gemma sul suo nuovo Cavaliere ha espresso il seguente parere: 'Il colpo di fulmine non c'è stato ma posso farci un ballo e conoscerlo'. Grazie alla sua simpatia la donna è riuscita a beneficiare delle attenzioni di numerosi cavalieri e, anche per questo motivo, la dama si è trovata nella situazione che la vede protagonista di battibecchi con l'affascinanteTina Cipollari.

L'opinionista infatti ad un certo punto ha iniziato a far vedere le foto di Gemma senza trucco per prenderla in giro ed è scattato il solito battibecco messo a tacere solo grazie al pronto intervento della conduttrice, Maria De Filippi, che riesce a riportare tutto alla normalità.