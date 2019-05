Stasera, 1 maggio, a partire dalle ore 21:00 sarà possibile vedere in chiaro su Raiuno la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Liverpool. La telecronaca della partita sarà affidata a Marco Lollobrigida affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli interventi da bordo campo, invece, saranno a cura di Alessandro Antinelli.

La formazione che uscirà vincente dai confronti di andata e ritorno potrà approdare alla finale del 1° giugno che si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid.

Le avversarie odierne nel fine settimana hanno vinto i rispettivi impegni di campionato: il Barcellona ha battuto il Levante per 1-0, mentre il Liverpool ha rifilato un secco 5-0 all'Huddersfield.

Barcellona-Liverpool in onda su Rai e Sky

Oltre alla messa in onda in chiaro su Raiuno, gli abbonati alla pay-tv potranno seguire Barcellona-Liverpool su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 (satellite e fibra) e Sky Sport 372 sul digitale terrestre. In questo caso il telecronista sarà Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

La replica della gara, invece, verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 23:00.

Ricordiamo che il match è visibile (sempre per gli abbonati) anche in streaming sulla piattaforma Sky Go, accessibile da computer, tablet e smartphone, mentre su RaiPlay si potrà guardare la semifinale del Camp Nou di Barcellona gratis.

Nel dopo-partita andranno in onda lo Speciale Champions League di Raiuno con Paola Ferrari e Alberto Rimedio, e Champions League Show su Sky Sport condotto da Ilaria D'Amico con la partecipazione di Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Barcellona-Liverpool: sfida tra Messi e Salah

Il Barcellona proverà a riscattare le ultime due annate deludenti in Champions League, quando è stato eliminato da Juventus e Roma. Il Liverpool, invece, nella scorsa stagione è riuscito ad arrivare in finale, salvo poi arrendersi al Real Madrid e soprattutto alle sviste del suo portiere Karius.

Quello di stasera sarà indubbiamente un confronto tra due allenatori di livello quali Valverde per i blaugrana e Klopp per i Reds, ma soprattutto sarà una sfida fra i due grandi talenti in campo: Messi per il Barcellona e Salah per il Liverpool. La squadra spagnola si è qualificata alle semifinali superando nei quarti il Manchester United, mentre gli inglesi hanno eliminato il Porto.

Barcellona-Liverpool: le probabili formazioni

Ernesto Valverde questa sera potrà schierare la formazione-tipo del suo Barcellona, potendo contare anche sulla presenza di Sergio Busquets a centrocampo. In attacco non si discute su Messi e Suarez dal primo minuto, mentre Coutinho al momento sarebbe in vantaggio su Dembélé.

Il Liverpool dovrebbe ritrovare Firmino che, nonostante abbia accusato un problema all'adduttore durante l'ultima gara di Premier League, dovrebbe farcela ad essere della partita.

Importante rientro anche per Fabinho destinato ad essere uno dei titolari del centrocampo dell'undici di Klopp.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.