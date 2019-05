La notizia della morte di Tommaso era stata rivelata il 2 maggio eppure nessun fan voleva crederci, in molti hanno sperato, fino all'ultimo momento, che Leonardo mentisse magari essendo in combutta proprio con Tommaso, ma purtroppo non era così. L'abbraccio, andato in onda ieri, tra Ferri e Filippo con quest'ultimo in lacrime, era abbastanza indicativo, tuttavia non c'è stata data nessuna conferma ufficiale. Nella puntata del 7 maggio sarà invece proprio Filippo a togliere ogni dubbio. Di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni relative alla morte di Tommaso Sartori.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) abbraccia Filippo (Michelangelo Tommaso) dopo essere venuto a conoscenza della morte di Tommaso

Ferri e Filippo riconoscono il cadavere

Nella puntata di martedì 7 maggio, Filippo (Michelangelo Tommaso), visibilmente emozionato e con la voce rotta dal pianto comunicherà alla moglie Serena (Miriam Candurro) che lui e il padre hanno riconosciuto il cadavere del povero Tommaso. Qualcuno potrebbe aggrapparsi a una flebile speranza legata al fatto che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma la triste verità è che Tommaso è morto e il suo personaggio non ritornerà più.

Tommaso colpito alle spalle

Seppur solo attraverso un ricordo di Leonardo (Erik Tonelli), nell'episodio del 6 maggio, c'è stata mostrata persino la brutale morte di Tommaso. A quanto pare il ragazzo è stato assassinato a colpi di pistola alle spalle, mentre tentava una disperata fuga sulla spiaggia. Leonardo ha spiegato a Ferri e Filippo che lui e Tommaso erano grandi amici e che avevano messo su un loro giro, in cui i due noleggiavano la barca e organizzavano feste con donne e droga, Nonostante gli affari andassero bene Tommy aveva deciso di fare il colpaccio e rubare una partita di droga al cartello messicano, che ha poi deciso di vendicarsi facendogli pagare l'affronto con la vita.

Ferri divorato dai sensi di colpa

Le anticipazioni, che avevano tratto molte persone in inganno, parlavano di Ferri che si sarebbe riavvicinato al figlio che non aveva mai accettato. Tale notizia non era falsa, in effetti ci sarà questo processo di redenzione, ma avverrà in seguito alla presa di coscienza della morte di Tommaso. Ferri, attraverso i racconti di Leonardo, verrà a conoscenza di lati caratteriali del figlio che non avrebbe mai immaginato.

Dopo aver ricevuto la terribile notizia, Filippo deciderà per primo di partire per Napoli e solo in seguito lo raggiungerà il padre, che uscirà devastato da tale situazione.

Una bella notizia per Filippo e Serena

Per contrappasso a tale nefasta vicenda ne corrisponderà una lieta. Non viene fornito nessun tipo di indizio a riguardo, quindi risulta inutile avventurarsi in congetture, ma negli episodi che andranno in onda il 16 e il 17 maggio la coppia riceverà una lieta notizia che in parte mitigherà la tristezza dovuta alla prematura dipartita di Tommaso.