Le vicende di Una vita torneranno ad essere protagoniste dell'appuntamento serale del martedì su Rete 4. L'orario di oggi 7 maggio sarà più accessibile rispetto a quanto accaduto la scorsa settimana quando la telenovela spagnola era cominciata a notte fonda. Questa sera, infatti, si ritornerà all'orario tradizionale con inizio previsto alle ore 22:25 ovvero al termine de Il Segreto. La serie ambientata ad Acacias 38 proseguirà poi fino alle ore 23:30 circa.

Anticipazioni Una Vita: Blanca torna al civico 38

L'appuntamento odierno sarà ampiamente dedicato alla disperazione di Blanca dopo che Diego l'ha lasciata senza un'apparente spiegazione. I tentativi di chiarimento purtroppo non andranno a buon fine nonostante le insistenze della figlia di Ursula di scoprire cosa sia realmente accaduto all'Alday. Questa sera si parlerà anche di Arturo e Silvia con il colonnello che riceverà nuove conferme in relazione ai pianificati attentati ai danni dell'erede al trono di Spagna.

Trame Una Vita: Blanca torna ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale di oggi si concentrano ancora sulla situazione in cui Blanca si è trovata improvvisamente. Credeva di poter vivere felice insieme a Diego e lui l'ha lasciata senza neppure darle un chiarimento degno di nota. Dopo essere stata umiliata pubblicamente dall'amato, la figlia di Ursula questa sera tornerà a vivere al civico 38 dove si renderà protagonista di un duro confronto con Jaime.

L'uomo, infatti, continuerà a farle credere di avere obbligato Diego alla rottura. Nel frattempo, Huertas sarà criticata dagli abitanti del quartiere per la sua presunta relazione con l'Alday. Felipe chiederà dei chiarimenti alla sua ex amante e, dopo averla incalzata, apprenderà che tra lei e Diego non c'è alcuna relazione sentimentale. Poco dopo sarà proprio il giovane a confermare tale versione dei fatti spiegando all'avvocato di essere ormai prossimo alla morte a causa del mercurialismo.

Nuove conferme per Arturo

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita di stasera, i vicini si renderanno disponibili ad aiutare Inigo e Flora a riportare al successo la Deliciosa. Le domestiche insegneranno ai nuovi proprietari della pasticceria le ricette di alcuni dolci tradizionali e la stessa Susana li aiuterà spiegando loro come ricreare la famosa cioccolata di Juliana. Arturo otterrà da Felipe la conferma sull'esistenza di alcuni agenti infiltrati impegnati a sventare i possibili attentati contro l'erede al trono.

Le parole di Silvia potrebbero dunque essere state sincere ma, non riuscendo ancora a fidarsi, il padre di Elvira le chiederà di poter incontrare il suo capo. Poco dopo, però, Valverde farà una sorprendente scoperta a casa del generale Zavala.