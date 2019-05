Oggi pomeriggio andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento settimanale dedicato al trono over di Uomini e donne e dove vi saranno a nuovi abbandoni del parterre di Maria De Filippi. Dopo la sfuriata di Rocco nel corso delle ultime puntate, si vedrà che il cavaliere, stanco delle illazioni e delle accuse mosse da Gemma, deciderà di abbandonare lo studio. Anche Michele, dopo la violenta discussione avvenuta con Armando, dirà addio al trono over mentre a sorpresa la dama Maria Antonietta accetterà la corte di un cavaliere con cui deciderà di uscire dal programma, tra i dubbi e le perplessità del pubblico.

Uomini e donne, puntata 8 maggio: Rocco in lacrime lascia il trono over

Caos al trono over, Rocco e Michele lasciano Uomini e donne

Quanto in onda nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio su Canale 5, fa riferimento alla registrazione dello scorso 1 maggio dove, stando alle anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news', vedremo altri due abbandoni eccellenti. Il primo è quello di Rocco Fredella, l'ex corteggiatore di Gemma Galgani che, stanco delle continue accuse della dama, deciderà di lasciare per sempre lo studio di Maria De Filippi.

Pubblicità

Accusato più volte di essere nel programma solo per la visibilità e per un ritorno economico, il cavaliere in lacrime dirà addio al trono over. Fredella non sarà l'unico ad annunciare il suo abbandono, anche Michele infatti, comunicherà alla conduttrice la sua volontà di lasciare il parterre maschile di Uomini e donne. Il cavaliere, protagonista nelle scorse puntate di un violento litigio con Armando, racconterà di essersi rivisto in tv e di non essersi riconosciuto, motivo per il quale prenderà questa drastica decisione. Questa settimana dunque, il trono over perde tre dei suoi protagonisti, Roberta, Rocco e Michele.

U&D, anticipazioni 8 maggio: Maria Antonietta esce dal programma

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio si è assistito ad un siparietto trash tra Maria Antonietta e l'ex corteggiatore Marcello. La dama si è intromessa prepotentemente nella discussione del cavaliere con Angela, un atteggiamento che non è per niente piaciuto né al pubblico in studio, né agli opinionisti. A sorpresa, secondo le anticipazioni su quanto in onda oggi pomeriggio, si viene a sapere che Maria Antonietta accetterà di uscire dal programma con un cavaliere, pronta a cominciare un nuovo percorso al di fuori degli studi televisivi.

Pubblicità

Dopo il caos creato dalla dama nella puntata di ieri, la decisione sorprendente di oggi, lascerà perplessi tutti, in quanto nessuno crede che Maria Antonietta e il misterioso cavaliere siano effettivamente una coppia.

In attesa di ulteriori novità in merito alle vicende del trono over di Uomini e donne, si ricorda che domani giovedì 9 maggio sarà il turno del trono classico, dove si vedrà come i tre tronisti si stanno avvicinando al momento della fatidica scelta.