Finalmente arriva una bellissima notizia per tutti i fan di una coppia del famoso sceneggiato “Il Segreto”. Le anticipazioni rivelano che Prudencio consegnerà finalmente le carte del divorzio a Julieta Uriarte, per consentirle di coronare il suo sogno d’amore con Saul Ortega. Quest’ultimo e la nipote di Consuelo convoleranno a nozze, ma prima di diventare marito e moglie affronteranno dei nuovi ostacoli.

Questa volta non sarà Francisca Montenegro ad interferire nel loro futuro, dato che faranno i conti con il malvagio Eustaquio Molero. Tutto andrà per il verso giusto, visto che i due innamorati dopo essersi trovati in pericolo a causa del figlio del losco imprenditore, riusciranno a scambiarsi i voti nuziali.

Julieta viene rapita prima delle nozze, Saul salva la vita al fratello

Nei precedenti articoli è stato già svelato che nelle prossime puntate italiane Julieta non riuscirà a raggiungere Saul all’altare perché verrà rapita il giorno della cerimonia.

Saul e Julieta si sposano dopo aver affrontato nuovi ostacoli

Ad impedire alla promessa sposa di recarsi in chiesa saranno Prudencio e Mauricio, visto che la porteranno in un luogo sicuro per proteggerla da Molero. Il maggiore degli Ortega, dopo aver tenuto sotto controllo il fratello e il capomastro, si ricongiungerà con la sua dolce metà. Purtroppo i due innamorati non riusciranno a fare ritorno a Puente Viejo a causa di Lamberto e dei suoi uomini. Nel bel mezzo della colluttazione il pupillo minore di Francisca verrà colpito da una pallottola al posto della cognata.

Prudencio riceverà subito le dovute cure mediche dal dottor Zabaleta alla casona, e dopo aver rischiato di morire, riuscirà a sopravvivere grazie al fratello che gli donerà il suo sangue. Il malvagio Lamberto continuerà ad attentare alla vita di Julieta e Saul, dopo essere stato scagionato grazie al padre.

La Uriarte e il maggiore degli Ortega sposi, Francisca contraria alla scelta del suo pupillo

La coppia su consiglio di Carmelo deciderà di pronunciare il fatidico “sì lo voglio” entro 24 ore.

La situazione si evolverà per il meglio, dato che la Uriarte e il maggiore degli Ortega si sposeranno, e ad ufficializzare la loro unione sarà Don Berengario. Al lieto evento prenderanno parte Raimundo, Fernando e Maria, mentre la Montenegro sarà assente. Quest’ultima sarà sempre più convinta che il fratello di Prudencio abbia commesso un grosso errore scegliendo Julieta come sposa. Nel contempo il minore degli Ortega pur essendosi salvato grazie alla trasfusione di sangue, sarà ancora costretto a rimanere a riposo per le gravi ferite riportate per mano di Lamberto.

Al termine del loro matrimonio Saul e la Uriarte temeranno il peggio insieme a Severo e Carmelo, ma si tratterà di alcuni bambini che faranno esplodere dei petardi davanti all’uscita della chiesa. A quel punto il banchetto nuziale si svolgerà alla locanda dei Castaneda, con la sicurezza che i Molero siano fermati dagli uomini assunti da Mauricio e dal Santacruz. Al termine dei festeggiamenti, Julieta e Saul trascorreranno la loro prima notte di nozze nella loro nuova abitazione, affittata in precedenza con il denaro ricevuto da Irene e Adela come regalo.

Non è detto che il maggiore degli Ortega e l’acerrima nemica di Francisca pur avendo realizzato il loro sogno, non potrebbero ritrovarsi ancora una volta alle prese con dei nuovi problemi.