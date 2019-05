La prossima settimana in Un posto al sole, come ci rivelano le anticipazioni, ne vedremo delle belle. In primis Vittorio scoprirà che Patrizio fa uso di anfetamine e lo convincerà a disintossicarsi mentre Catello scoprirà con rammarico che non farà da padrino al piccolo Lollo. E ancora, Alberto cercherà di far ingelosire la povera Clara mentre tra Andrea e Arianna i problemi ritorneranno. Ecco i dettagli.

Puntate dal 27 al 31 maggio di Upas: ecco cosa accadrà

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana vedremo che, come ci rivelano le anticipazioni, il figlio di Guido scoprirà che l'amico Patrizio fa uso di anfetamine per cui lo convincerà a disintossicarsi. Una discussione con Rossella, però, metterà a dura la volontà del giovane. Anche i coniugi Giordano scopriranno il problema del loro amato figlio per cui cercheranno di aiutarlo in ogni modo.

Anticipazioni Un posto al sole: il tradimento è servito

Alex, invece, rischierà di perdere il lavoro al Caffè Vulcano a causa della sua scarsa puntualità mentre Filippo presenterà ai Cantieri il progetto di noleggio di barche di lusso proposto da suo padre Roberto. Sarà una lotta contro il tempo anche perché Alberto potrebbe fare sua tale idea. Infine il Boschi, dopo aver scoperto che Ciro si è invaghito di Angela, deciderà di trascorrere qualche giorno in vacanza con la sua famiglia.

Alberto fa ingelosire Clara

L'arroganza di Alberto farà infuriare sempre più Marina in quanto l'uomo non perderà l'occasione di ribadire in ogni momento quante gratificazioni sta ottenendo per il suo lavoro ai Cantieri.

La Giordano, quindi, non ne potrà più per cui cercherà un modo per incastrarlo e liberarsi finalmente di lui. La donna inizierà quindi a cercare qualche documento che potrebbe dimostrare la sua disonestà ma il computer dell'avvocato avrà un codice di accesso e Marina non riuscirà a entrarvi.

Dopo alcune riflessioni, però, si renderà conto che qualcuno potrebbe aiutarla. La donna si ricorderà infatti di Clara, la cameriera dei Viscardi. Marina saprà che la donna si è innamorata del suo datore di lavoro e allo stesso tempo verrà a conoscenza che lui la tratta male. La Giordano, quindi, convincerà la bella cameriera a collaborare con lei per incastrare Alberto e vendicarsi così di lui.

Problemi per Arianna ed Andrea e per Renato e Nadia

Tra Andrea e la moglie ci saranno di nuovo grossi problemi. Il motivo sarà che la donna si presenterà al caffè Vulcano con una pistola. Ovviamente il Pergolesi ci resterà di stucco in quanto non accetterà che ci sia una pistola nel locale. Infine Renato scoprirà la bugia detta da Nadia ai suoi genitori per impedire che questi ultimi vengano a Napoli a fare una visita e ci resterà davvero malissimo.