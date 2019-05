Le nuove anticipazioni Una vita raccontano che Blanca deciderà di entrare in convento. L’Alday, in combutta con Ursula, ha rapito il neonato della giovane donna, nascondendolo nella soffitta dell’appartamento Dicenta. Blanca, disperata, si affiderà alle strane sedute medianiche di Cristina, una santona che dirà di avere visioni mistiche.

La santona non convincerà Leonor che, preoccupata per la sua amica, indagherà sul suo conto. Nel frattempo, il colonnello Valverde tenterà con scarsi risultati di nascondere a Silvia le sue reali condizioni di salute. La verità però non tarderà ad arrivare, cruenta più che mai.

Una Vita: Blanca mostra segni di squilibrio

Nelle prossime puntate di ‘Una Vita’, Blanca sarà distrutta per la morte di Moises. Tuttavia, la giovane si convincerà che il bimbo sia vivo e che Ursula glielo abbia strappato senza pietà, nascondendolo in un luogo segreto.

Una Vita anticipazioni: Blanca vuole entrare in convento

La furia di Blanca sarà tale da precipitarsi nell’appartamento di sua madre, intenzionata a scoprire la verità. Samuel e Diego riusciranno a trattenerla a malapena, evitando che aggredisca con tutta la sua rabbia Ursula. Strani ed inquietanti segnali arriveranno dalla soffitta della casa della Dicenta, indizi che per Blanca porteranno a credere con convinzione che sua madre le abbia strappato Moises appena nato.

Il comportamento di Blanca preoccuperà non poco Diego, certo che la sua amata sia scivolata nella malattia mentale dopo la tragedia che ha colpito entrambi.

A differenza sua, Diego non crederà che Moises sia vivo. Inoltre, verrà a sapere che Blanca ha ceduto alle illusorie pratiche di Cristina, una santona pronta a tutto pur di allontanarla da lui. La mistica proporrà alla giovane un cammino spirituale fatto di rinunce e sacrifici, tra i quali è previsto il completo distacco da Diego. A tal proposito, la figlia di Ursula rifiuterà la proposta dell’Alday di partire alla volta della Svizzera.

Samuel e Ursula contro Blanca nelle prossime puntate di Una Vita

Il gioielliere e la ex istitutrice verranno a sapere che Aurelia, la donna che assistette al parto di Moises, è stata testimone dello scambio di culle.

Terrorizzati dal fatto che Aurelia possa spifferare tutto a Diego e Blanca, si ingegneranno per mettere entrambi con le spalle al muro. Ed ecco che Cristina stringerà la morsa sulla giovane sventurata, facendo leva sui suoi sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere Moises. Blanca si affiderà alla santona senza se e senza ma, mettendo in pratica tutti i suoi oscuri consigli. Il comportamento fuori dalle righe di Blanca impressionerà Samuel, che consiglierà a Diego di prendere dei provvedimenti a riguardo.

Blanca, plagiata da Cristina, rifiuterà ogni contatto con Diego. Per espiare il suo peccato, manifesterà l’intenzione di entrare in convento, ormai certa che la sua esistenza sia inutile. Questa decisione coglierà alla sprovvista l’Alday, che si confiderà con suo fratello. Samuel, in combutta con Ursula, tenterà di convincere Diego che l’entrata in convento di Blanca possa essere una soluzione ottimale per farla rinsavire. I due innamorati sono dunque destinati a separarsi per sempre?

Nuovi sviluppi arriveranno con le prossime anticipazioni ‘Una Vita’.