Per i tronisti del trono classico di Uomini e donne (il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è tempo di scelte. Giunti alla fine del loro percorso sul trono, Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià sceglieranno la persona con la quale inizieranno una vera storia d'amore lontano dai riflettori.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la scelta di Angela trasmessa ieri in diretta su Canale 5, oggi sarà il momento di Andrea. Domani, invece, in data venerdì 31 maggio, assisteremo alla dichiarazione di Giulia Cavaglià che, a poche ore dalla scelta, ha scritto una commovente lettera per il magazine di Uomini e Donne dichiarandosi pronta a sancire la fine di questo trono.

Uomini e donne anticipazioni: la lettera di Giulia Cavaglià al magazine televisivo

Giulia, domani pomeriggio, sceglierà chi tra Giulio Raselli e Manuel Galiano potrà essere il compagno della sua vita.

Uomini e donne, la scelta di Giulia Cavaglià.

Prima di questo momento tanto atteso, però, la tronista scrive una commovente lettera al magazine di Uomini e Donne dichiarandosi pronta ad abbandonare lo studio in compagnia della sua preferenza e non solo: l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha dichiarato di attendere la registrazione della sua scelta per condividere questa esperienza insieme al colui che sarà il fortunato. La Cavaglià, inoltre, ha rivelato di essere consapevole di potersi sentire un rifiuto ma anche a questa lontana possibilità ha fatto sapere: "Io sono consapevole di aver vissuto questa avventura al massimo.

Pubblicità

Mi sono guardata dentro e ho capito ciò di cui ho bisogno adesso e per il mio futuro".

A questo punto non ci resta che scoprire chi sarà il suo nuovo fidanzato. Anche il pubblico da casa è dubbioso in merito alla preferenza finale della tronista. Se qualche settimana fa qualcuno avrebbe garantito su Manuel come probabile scelta, oggi ricordiamo che Giulia si è avvicinata molto a Giulio (sia fisicamente sia emotivamente).

Uomini e donne, la scelta di Angela Nasti è Alessio

Ieri è stata trasmessa la scelta di Angela Nasti che con grande sorpresa ha deciso di abbandonare il programma in compagnia del corteggiatore Alessio.

Il rifiuto di Angela nei confronti di Luca Daffrè (che si è rivelato essere la non scelta della tronista) ha spiazzato gran parte del pubblico. Sono stati molti coloro i quali avrebbero scommesso che l'ex tentatore di Temptation Island sarebbe stato la preferenza della Nasti. A quanto pare, però, la ragazza si è lasciata completamente andare alle ultime sensazioni che sono quelle vissute in villa nel corso del weekeend. E' qui che la ragazza ha dimostrato un particolare legame e un forte interesse nei confronti di Alessio il quale ha pensato bene di scegliere nello studio di Maria De Filippi.