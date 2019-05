Le anticipazioni ‘Una vita’ mettono in primo piano Blanca, alle prese con gli oscuri piani di sua madre Ursula. La Dicenta non sembra volersi fermare, pronta a distruggere l’esistenza di tutti coloro che le gravitano intorno. Manca poco al momento in cui Blanca darà alla luce il piccolo Moises, che verrà rapito dalla perfida Ursula.

La ex istitutrice sostituirà i bambini nella culla, facendo credere alla figlia che il neonato sia morto. Per confondere le acque, la Dicenta mentirà a Blanca, mentendole sul sesso del figlio. La giovane infatti crederà di aver partorito una bambina. Durante una passeggiata per le vie di Acacias, Ursula ripercorrerà i concitati minuti nei quali mise in atto la sua ennesima malefatta. A farla preoccupare, la pericolosa presenza di una certa Aurelia.

Una Vita: Diego e Blanca traditi da Ursula e Samuel

Una Vita: la stanza misteriosa di Ursula

Dopo la notizia tremenda della morte di sua figlia, Blanca non vorrà più vedere nessuno, Diego compreso. La giovane sventurata rifiuterà persino la proposta dell’Alday di lasciarsi tutto alle spalle per trasferirsi in Svizzera, lontano da Acacias e dalle grinfie di Ursula. Blanca non avrà alcuna intenzione di partire, almeno non prima di aver scoperto la verità sulla reale morte o meno di Moises. A cambiare tutto potrebbe essere la testimonianza chiave di Aurelia.

Stando alle anticipazioni ‘Una Vita’, Blanca si convincerà che Ursula c’entri con la scomparsa del piccolo Moises. Ad avvalorare i suoi dubbi, i pianti costanti di un neonato che sentirà provenire dalla stanza superiore dell’appartamento della Dicenta, stanza che rimarrà stranamente serrata a dovere. Il suo istinto di madre le suggerirà che ciò che cerca è proprio celato in quelle quattro mura.

Anticipazioni Una Vita: Aurelia potrebbe incastrare Ursula

Nei prossimi episodi di Una Vita in onda su Canale 5, Blanca confiderà le sue perplessità a Diego che, dal canto suo, non le crederà.

L’uomo è convinto che la sua amata stia delirando per il dolore causatole dalla morte di suo figlio Moises. La sua determinazione però, gli farà ben presto cambiare idea. Nel frattempo Ursula comincerà a tremare, dopo aver ricordato i passaggi necessari a rapire l’innocente Moises.

In tutta questa intricata faccenda, ci si metterà anche Samuel, geloso dell’amore di Blanca e Diego. Disperato, vedrà in Ursula l’ultima speranza per distruggere il fratello e riavere sua moglie.

Sarà così che il gioielliere si alleerà con la Dicenta, venendo a sapere che la ex istitutrice tiene segregato Moises nella stanza segreta del suo appartamento. Ovviamente, Samuel farà il doppio gioco, fingendo di dare il suo supporto a Blanca e Diego.

Diego inizia a prendere in considerazione i dubbi di Blanca

Durante una passeggiata solitaria, Ursula ricorderà come rapì Moises. Un particolare importante le balzerà alla mente. Aurelia, presente al momento del parto, vide che il bambino partorito da Blanca era vivo e che qualcuno gli tagliò il cordone ombelicale, provvedendo subito dopo a portarlo via dalla povera donna.

Ursula e Samuel cominceranno a temere che Aurelia possa parlare, rivelando la verità a Blanca. Aurelia avrà modo di parlare con Diego, che resterà senza fiato. Cosa accadrà ora? Si attendono le nuove anticipazioni ‘Una Vita’ per svelare l’arcano.