Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Ci sono dei colpi di scena inaspettati che creano delle riflessioni intorno ai personaggi principali. Il mese di maggio è alle porte ed è caratterizzato da novità importanti che potranno aprire gli occhi ai protagonisti, orientandoli verso la direzione giusta. Le puntate de Il paradiso delle signore daily sono recuperabili tramite la versione Raiplay, oppure nei giorni successivi su Rai premium.

Pubblicità

L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Andreina (Alice Torriani), che finge di essere innamorata di Umberto (Roberto Farnesi) in quanto è semplicemente la complice del piano di vendetta organizzato da Luca Spinelli per colpire la famiglia Guarnieri e volto a distruggere il grande magazzino. Il Guarnieri ha comunicato alla famiglia l'intenzione di convolare a nozze con la Mandelli, ma questo annuncio non ha trovato il consenso sperato da parte dei figli e della stessa cognata, sicuri che l'uomo stia commettendo l'errore più grande della sua vita.

Le anticipazioni degli episodi trasmessi da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio svelano che Umberto (Roberto Farnesi) si renderà conto di essere stato preso in giro da Andreina, dopo aver sorpreso la Mandelli parlare con un individuo sconosciuto.

L'avvocato Raschetti riesce a risolvere la situazione nel migliore dei modi

Il legale Raschetti riuscirà nel suo intento di trovare i documenti capaci di portare Lisa lontano da Milano, prima che possa trovarla Vittorio (Alessandro Tersigni). Quest'ultimo si metterà in contatto con Andreina, costretta a dire una bugia al futuro sposo, in quanto la Mandelli non è partita con Ludovica.

Pubblicità

Il Conti metterà alle strette Andreina, prima che la donna possa trovare il modo per scappare, chiedendole dove possa trovarsi Marta (Gloria Radulescu).

La riconferma della soap opera di Rai uno, dopo aver ottenuto ottimi ascolti

Non rappresenta un mistero per i fan del prodotto televisivo, ambientato nella Milano degli anni cinquanta, il fatto che i vertici della Rai hanno preso una decisione importante. Nel periodo pasquale è arrivato il momento della riconferma de Il paradiso delle signore, dopo che nel mese di marzo non sembravano esserci i presupposti per un prosieguo.

L'attore Emanuel Caserio, interprete del personaggio di Salvatore Amato, ha raccontato tramite il proprio ufficiale di Instagram, che non poteva esserci una sorpresa migliore di questa, mostrando la propria felicità al pubblico.