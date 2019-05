"Una vita" continua ad appassionare i telespettatori italiani. La soap in onda su Canale 5 vede Blanca in procinto di dare alla luce il bimbo che porta in grembo. Tuttavia, una sorte nefasta darà alla giovane il dolore più atroce che una donna possa sopportare.

Ursula farà credere a Blanca che il figlio che ha partorito è morto. Nello stesso tempo, rapirà il povero bimbo, nascondendolo in una stanza segreta della sua abitazione. Blanca non riuscirà a credere a quanto successo e il suo istinto le suggerirà che la perfida Ursula le abbia mentito.

Una Vita, anticipazioni: Blanca e Diego in partenza per la Svizzera

Nelle prossime puntate di Una Vita, Diego verrà incarcerato con l'accusa di aver fomentato le rivolte operaie che stanno funestando Acacias.

Una Vita, Ursula fa sentire in colpa Blanca

Nonostante ciò, il giovane uscirà ben presto di prigione grazie all'indulto. La sua gioia per la ritrovata libertà durerà però poco. Blanca infatti comunicherà all'Alday la tragica notizia della morte del loro primogenito. Nello stesso tempo, la figlia di Ursula metterà al corrente Diego dei suoi dubbi in merito a sua madre. Nei giorni seguenti, Blanca sentirà un flebile pianto provenire da una delle stanze chiuse a chiave dell'appartamento di Ursula, e non ci metterà molto a capire che, molto probabilmente, è stata ingannata.

Diego, nel tentativo di far riprendere dal dolore sua moglie, le proporrà di partire insieme per la Svizzera. Prima del lungo viaggio, i due andranno al funerale del loro figlio. Se Diego sarà devastato, Blanca non sembrerà provare dolore.

Anticipazioni Canale 5 Una Vita: Ursula incolpa Blanca

Ursula penserà a tutto per portare a termine il suo losco piano. Farà infatti realizzare una tomba per il figlio di Blanca, sulla quale si farà vedere piangere disperata.

Nel frattempo, crescerà come se niente fosse il piccolo Moises, facendosi aiutare da alcune suore.

Prima di partire per la Svizzera con Diego, la Dicenta porterà Blanca al cimitero per far visita al piccolo. Con estrema cattiveria, l'ex istitutrice la farà sentire in colpa per non aver pianto abbastanza per la perdita del neonato. In questo modo, spera di farle cambiare idea in merito alla partenza per la Svizzera. Samuel verrà a sapere la verità sul figlio di Blanca e, in combutta con Ursula, prometterà di non dire nulla alla sua ormai ex moglie.

I due, di nascosto, si prenderanno cura di Moises, rinchiuso in una fredda stanza e senza calore materno. Blanca non si arrenderà e prometterà a Diego di scoprire cosa nasconde Ursula, certa che suo figlio non sia in realtà morto. Come evolverà la complicata vicenda? Le prossime anticipazioni di Una Vita daranno tutte le risposte.