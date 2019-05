Non mancano sorprese nella famosa e appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita”. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, uno storico personaggio avrà dei numerosi malesseri: a passare dei brutti momenti sarà Arturo Valverde, proprio quando ritroverà la felicità tra le braccia di Silvia Reyes.

Il colonnello dopo essersi accorto di avere la vista sfocata, prenderà la situazione alla leggera con la convinzione che abbia solamente bisogno di riposarsi di più. Agendo in tale maniera, il padre di Elvira rischierà di compromettere la sua Salute, al tal punto da avere un improvviso mancamento. Nonostante ciò, Arturo sceglierà di non mettere al corrente la sua compagna ancora scossa per quanto accaduto con il generale Zavala.

L’arresto di Zavala, Silvia accetta di aiutare Esteban

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno dal 27 al 31 maggio 2019, finalmente Silvia sarà libera di poter vivere la sua storia d’amore con Arturo, dopo l’arresto del generale Zavala.

Una Vita spoiler: Arturo nasconde a Silvia i suoi problemi di salute

Le anticipazioni ci dicono che in seguito ad ostacolare nuovamente la Reyes e il colonnello Valverde ci penserà un altro uomo. Si tratta di Esteban Marquez, che giungerà ad Acacias 38 per chiedere un favore alla compagna del padre di Elvira.

Il nuovo arrivato, essendo a conoscenza che Silvia è un ex spia della casata reale, pretenderà che faccia liberare un soldato tenuto sotto sequestro nelle Filippine a causa della guerra persa dagli spagnoli. Silvia dopo aver ricevuto il consenso di Arturo, accetterà di dare una mano ad Esteban, decidendo di incontrare il funzionario di stato Ochoa.

Il colonnello e la Reyes non appena riceveranno i documenti per poter rintracciare tutti i militari prigionieri, decideranno di aprire un’associazione con lo scopo di raccogliere dei fondi durante delle feste di beneficenza.

Il Marquez rivela di essersi preso una cotta per la Reyes, il Valverde perde i sensi

A gran sorpresa, Esteban farà una rivelazione spiazzante ad Antonito, dato che gli farà intuire di essersi preso una cotta per Silvia. Il Marquez per non interferire nella coppia deciderà di non dichiarare i suoi sentimenti alla Reyes.

Successivamente quest’ultima convinta che il Valverde stia riposando, si confiderà con Esteban dicendogli che pur avendo trovato l’amore, per lei è difficile dimenticare la sua vita precedente. Il padre di Elvira dopo aver ascoltato le parole della sua amata, farà un passo indietro visto che le chiederà di pensarci bene prima di diventare sua moglie.

Proprio quando Arturo verrà rassicurato da Silvia, che gli prometterà di essere disposta a non tornare a fare la spia, farà i conti con i suoi inaspettati problemi di salute.

Il Valverde Senior, dopo aver lavorato con Esteban, oltre a sentirsi eccessivamente stanco, si accorgerà di avere dei problemi alla vista, ma non dirà nulla alla sua dolce metà per non farla preoccupare. La situazione diventerà sempre più complicata, quando il padre di Elvira perderà i sensi, ma verrà subito soccorso da Esteban e dalla domestica Agustina.