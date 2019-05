Il lieto fine che tutti si aspettavano, non c'è stato: questa stagione del Trono Over di Uomini e donne si è conclusa nel peggiore dei modi per due suoi amati protagonisti. Nella puntata che è andata in onda lunedì 27 maggio, Ida Platano ha ufficialmente detto addio a Riccardo Guarnieri: dopo un timido riavvicinamento voluto dal cavaliere, la bresciana ha deciso di interrompere bruscamente il loro rapporto.

Dopo aver restituito all'ex fidanzato un braccialetto che lui le aveva regalato quando stavano insieme, la parrucchiera ha messo in chiaro davanti a tutti che da quel momento in poi, il pugliese non avrebbe più fatto parte della sua vita.

Ida e Riccardo non tornano insieme

Risale a circa 10 giorni fa, la notizia del riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: è stato il cavaliere del Trono Over a chiedere alla redazione di Uomini e Donne di invitare la bresciana in studio per poterle chiedere una seconda chance davanti a tutti.

Chi pensava che il ritorno di fiamma tra i due ex fosse imminente però, si sbagliava: nel corso dell'ultima puntata stagionale del dating-show, infatti, la parrucchiera ha chiuso definitivamente ogni tipo di rapporto con il suo ex fidanzato.

"Ti ho annullato dalla mia vita", ha ripetuto più volte la dama davanti a Maria De Filippi e al pubblico presente. A spingere la donna a prendere una decisione così drastica, è stata la risposta che il pugliese ha dato ad una sua precisa domanda: "Ma tu oggi cosa provi per me? Io voglio saperlo, me lo devi dire".

Riccardo ha titubato parecchio prima di affermare che per orgoglio non direbbe mai davanti a tutti che è ancora innamorato di Ida; a questo punto, lei ha fatto un gesto che ha è stato accolto da scoscianti applausi. Nonostante tremasse dal nervoso e dall'emozione, la Platano si è sfilata un braccialetto dal polso e l'ha restituito a Guarnieri: "Questo è l'unico regalo che mi hai fatto, riprenditelo".

U&D: Gemma felice con Mario nell'ultima puntata

Di fronte alla presa di posizione di Ida, Riccardo non ha reagito bene: "Questo atteggiamento non mi è mai piaciuto".

Secondo il cavaliere, la parrucchiera non è mai stata realmente intenzionata a dare una seconda possibilità al loro rapporto; lei ha smentito questo pensiero del suo ex e l'ha accusato di non aver mai fatto nulla di concreto in 10 giorni per provare a riconquistare la sua fiducia.

Insomma, per la Platano e Guarnieri la stagione di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi: chissà se durante la pausa estiva i due avranno modo di rivedersi e chiarire le tante incomprensioni che li allontanano da un anno a questa parte.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, le cose sembrano andare molto bene: la torinese, infatti, ha salutato il pubblico di Canale 5 con il sorriso sulle labbra perché la conoscenza con il signor Mario procede a gonfie vele. Dopo essere usciti a cena un paio di volte, i due si sono dati appuntamento sotto la Mole Antonelliana per darsi il loro primo bacio appassionato. Sarà la volta buona per la sfortunata dama?