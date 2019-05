Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera arrivata alla sua terza stagione in Italia e in onda dal lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane Blanca comincerà a mostrare segni di squilibrio mentale a causa della scomparsa di suoi figlio Moises, rapito da Ursula Dicenta.

Una Vita: il parto di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Blanca (Elena Gonzalez) darà alla luce un bambino in condizioni drammatiche.

Come svelato la carrozza su cui viaggiava insieme a Diego verrà assalita da dei brutti ceffi. Se la giovane Dicenta riuscirà a fuggire approfittando del parapiglia, il figlio del gioielliere sarà malmenato e gettato in un profondo dirupo nel tentativo di ucciderlo. In seguito la figlia di Ursula sverrà dopo aver partorito il suo bambino mentre al risveglio troverà una contadina che le consegnerà il corpicino di una femminuccia perita nel tragico travaglio.

Una Vita, trame: Ursula rapisce il figlio di Blanca con la complicità di Samuel

Ma Blanca non crederà affatto di aver messo al mondo una bambina tanto da farlo presente con fermezza una volta tornata ad Acacias 38. Tuttavia tutti i familiari dimostreranno di non credere alla versione della sfortunata madre.

La giovane Dicenta diventa pazza

Le trame delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, svelano che Diego crederà che la fidanzata abbia bisogno di un ricovero per gravi problemi psicologici. A tal proposito Blanca, delusa dal comportamento dell'Alday, ritornerà a vivere sotto lo stesso tetto di Samuel.

Anche in questa occasione, la ragazza accuserà degli strani disturbi mentali che si accentueranno quando udirà un bambino piangere a dirotto. Possiamo anticipare che le sensazioni della giovane Dicenta non saranno sbagliate. Infatti si scoprirà che il bebè è sano e salvo ed è stato rapito proprio da Ursula (Montserrat Alcovvero).

Ursula ha sottratto il figlio a Blanca

Nel frattempo Blanca inizierà a sospettare che dietro la scomparsa di suo figlio ci sia la mano della sua diabolica madre.

Infatti si convincerà che la Dicenta le abbia sottratto il frutto del suo grembo. Come saprete la moglie dell'orafo della casa reale aveva manifestato un'ossessione morbosa nei confronti della creatura che portava in grembo la figlia. Diego e Samuel (Juan Gareda), nel frattempo, celebreranno addirittura il funerale della neonata per convincere Blanca a farle accettare la tragedia. Proprio in questo frangente, i seguaci della soap noteranno Ursula con suo nipote in braccio.

Inoltre capiranno che dietro a tutto questo c'è la mano di Samuel disposto a tutto pur di vendicarsi della moglie adultera. La fidanzata di Diego (Ruben De Eguia) riuscirà a ritrovare il suo primogenito? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate ad Acacias 38.