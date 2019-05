Lo sceneggiato spagnolo Una Vita continua ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, svelano che nel quartiere di Acacias 38 nascerà una nuova storia d’amore. I personaggi in questione sono due alleati di Ursula Dicenta ovvero l’investigatore Riera, assunto per indagare sull'oscuro passato dell’ex istruttrice, e la domestica Carmen Sanrujo.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultima e il detective non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione, venendo smascherati dalla madre di Blanca che non approverà affatto la loro vicinanza. Riera, dopo aver dato alla sua padrona tutte le informazioni che cercava, smetterà di lavorare per lei e convincerà Carmen a rivelargli cosa Ursula fosse disposta a sbandierare ai quattro venti, sulla sua vita precedente, una volta venuta a conoscenza della loro relazione.

Carmen viene minacciata dalla sua padrona, Ursula ricorda il suo passato

Nelle prossime puntate italiane si avvicineranno due complici della malvagia Ursula Dicenta: si tratta del detective Riera e della domestica Carmen.

Una Vita, spoiler: Carmen confessa il suo difficile passato a Riera

Tutto avrà inizio quando l’investigatore privato, assunto dalla madre di Blanca per fare delle indagini sulla famiglia Koval, trascorrerà parecchio tempo in compagnia dell’inserviente al servizio della sua signora. Purtroppo l’ex istruttrice, non appena verrà a conoscenza della complicità tra i suoi dipendenti, perderà la pazienza al tal punto da arrivare a minacciare Carmen. La Dicenta ordinerà alla cameriera di mettere fine alla relazione con Riera, altrimenti tutti gli abitanti apprenderanno come mai si è rifatta una nuova vita ad Acacias 38.

Pubblicità

Nonostante l’avvertimento, Carmen e Riera si avvicineranno ulteriormente fino a scambiarsi un bacio. Nel frattempo Riera, essendo stato incaricato a scoprire dove si trovano i genitori di Ursula, si vedrà costretto a viaggiare tra la Spagna e la Russia. La Dicenta invece, tramite dei flashback, ricorderà la sua promessa di vendetta contro il padre per averla ripudiata ma soprattutto per aver marchiato con il fuoco i corpi delle sue figlie.

La Sanrujo rivela di aver abbandonato il marito e il figlio

Intanto Blanca, dopo essere stata manipolata ancora una volta dalla new entry Cristina, si dirà disposta ad avere dei rapporti intimi con il marito Samuel.

Successivamente Riera, deciso a vivere la sua storia d’amore con Carmen, deciderà di non lavorare più per Ursula, in modo da impedirle di ricattare per l’ennesima volta la sua amata. A quel punto la domestica svelerà al detective il motivo per cui ha preso le distanze dal marito Adone e dal figlio Raul. Carmen confiderà il suo difficile passato a Riera, rivelandogli che l’uomo sposato contro il volere della sua famiglia mise in pericolo la sua vita e quella di loro figlio per non aver saldato dei prestiti a degli usurai.

Pubblicità

Sempre nel bel mezzo del racconto, l’inserviente preciserà al suo amato di essersi data alla fuga quando suo figlio Raul fece sapere al padre dove si trovava il loro nascondiglio. Riera, dopo aver appreso finalmente ciò che continua a turbare la sua dolce metà, le prometterà di proteggerla da probabili minacce da parte del consorte e di Ursula.