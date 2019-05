I telespettatori italiani della telenovela Una vita, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, la prossima settimana sicuramente resteranno con il fiato sospeso. Gli spoiler rivelano che Samuel Alday perderà il senno dopo essere stato minacciato dal padre (Jaime) che gli dirà di essere al corrente che il dottor Briz ha mentito sulla salute di Diego e di aver appreso la violenza che ha subito Blanca da parte sua. Il figliastro di Ursula Dicenta, in un vero raptus di rabbia, ucciderà il genitore e subito dopo deciderà di presentarsi in commissariato per ammettere l’omicidio compiuto.

Pubblicità

Pubblicità

Silvia Reyes invece rischierà di morire a causa del marito che continuerà ad avvelenarla per averlo tradito con Arturo. Quest’ultimo con l’aiuto del tenente Tamayo metterà in salvo la sua amata facendo assicurare alla giustizia il generale Zavala.

Rosina viene arrestata, Casilda non ricorda il marito

Le trame degli episodi in programmazione dal 26 maggio al 1° giugno ci dicono che Inigo, per dimostrare a Leonor di avere un vero interesse sentimentale per lei, le confesserà che lui e Flora in realtà sono fratello e sorella.

Una Vita, spoiler fino all’1 giugno: Samuel si vuole costituire, Arturo salva Silvia

Finalmente la figlia di Rosina, dopo aver appreso la verità, non si sentirà più in colpa per aver baciato il nuovo proprietario de La Deliciosa. Nel frattempo la Rubio andrà su tutte le furie quando il marito, Liberto, le dirà di aver ceduto alle avance di Flora. Dopo aver denunciato la pasticciera con l’accusa di contrabbando, la madre della Hildago passerà dalla ragione al torto. La moglie del Seler finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aggressione ai danni della sorella di Inigo.

Pubblicità

Intanto Casilda non avrà nessun ricordo del suo amato dopo essersi ripresa dal malore che l'ha colta subito dopo il decesso di Martin. A questo punto la domestica deciderà di tornare a condurre la vita normale di sempre iniziando a non indossare più degli abiti scuri. Nel contempo Jaime darà le dovute spiegazioni a Blanca riguardo alla decisione di Diego di non voler più stare con lei. La Dicenta Junior verrà a conoscenza che il cognato l’ha lasciata per aver appreso di aver contratto di nuovo il mercurialismo.

Samuel assalito dai sensi di colpa, Arturo libera Silvia da Zavala

L’Alday Senior, dopo aver nascosto alla nuora che il suo primogenito non è affatto malato, darà un ultimatum a Samuel visto che lo inviterà a confessare alla giustizia di aver abusato della moglie e di aver fatto credere al fratello di essere di nuovo malato. La discussione tra padre e figlio si concluderà nel peggiore dei modi. Il genero di Ursula in un momento di pazzia metterà fine all’esistenza dell’ingombrante genitore strangolandolo.

Pubblicità

Dopo aver commesso il crudele delitto Samuel, assalito dai sensi di colpa, farà presente a Felipe di essere disposto a costituirsi. A far compiere un passo indietro al consorte di Blanca sarà la malvagia matrigna visto che lo convincerà a far credere agli abitanti, compreso il fratello, che suo padre si trova in una clinica svizzera. Intanto Leonor prenderà le distanze da Inigo dopo aver ripensato alla tragica fine del marito Pablo. In seguito Diego evaderà dal carcere con l’intento di vendicare la scomparsa del suo amico Martinì mentre Arturo salverà Silvia da morte certa.

Pubblicità

Quest’ultima a causa del veleno assunto per mano del marito Zavala verserà in delle disperate condizioni di salute. Per fortuna la Reyes non morirà grazie all’intervento del colonnello Valverde, che farà arrestare il terribile generale dopo aver rivelato di fronte a tutti gli altri militari che stava organizzando un attentato contro il futuro monarca. Ursula avrà un attacco di panico per aver ricordato, tramite un flashback, di essere stata violentata in passato da due malviventi. Infine Blanca soccorrerà la madre mentre Flora consiglierà ad Inigo e Leonor di non avere atteggiamenti complici in presenza dei vicini.