Nelle prossime puntate italiane della soap opera Una vita la malvagia Ursula Dicenta continuerà a condizionare il figliastro Samuel Alday. L’ex istruttrice e il secondogenito di Jaime faranno sprofondare Blanca nella pazzia totale. Quest’ultima, essendo convinta che Moises non è morto alla nascita come le hanno fatto credere, darà scandalo ad Acacias 38.

La Dicenta Junior dopo aver sentito la voce della sua creatura, a causa della madre e del marito che si prenderanno gioco di lei per farla soffrire, rimuoverà un bambino tra le braccia di una sconosciuta e affermerà che si tratta di suo figlio.

Il parto di Blanca, Ursula e Samuel alleati

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno su Canale 5 tra qualche mese svelano che Ursula e Samuel tenderanno un terribile inganno a Blanca.

Una Vita, spoiler: Ursula e Samuel conducono Blanca alla pazzia totale

Quest’ultima, dopo aver ricevuto il consenso dal marito per poter fuggire con Diego, non riuscirà nel suo intento. I due adulteri, proprio quando saranno sul punto di abbandonare Acacias 38, faranno i conti con un gruppo di malviventi. Il primogenito di Jaime durante lo scontro cadrà in un dirupo mentre la Dicenta Junior entrerà in travaglio senza avere nessun supporto. Dopo essersi resa conto di aver messo al mondo un bambino, a cui darà il nome di Moises, Blanca perderà i sensi.

Quando si sveglierà la primogenita di Ursula riceverà il corpo senza vita di una neonata da una sconosciuta. Blanca non appena ritornerà a casa farà di tutto per dimostrare che il suo erede è stato scambiato con una neonata morta, ma purtroppo Diego le volterà le spalle dato che crederà che la cognata stia delirando per il lutto subito. A quel punto Ursula e Samuel metteranno in atto il loro piano per condurre Blanca alla pazzia, visto che dopo aver affidato il piccolo Moises ad un convento faranno sentire alla neo mamma il pianto del neonato nel corso della notte.

La Dicenta Junior in preda al delirio, Diego propone alla cognata di fuggire con lui

Dopo aver ritrovato gli indumenti che erano destinati a suo figlio, Blanca lascerà intendere ai suoi familiari di aver accettato la morte della bambina per scoprire se suo marito e sua madre sono coinvolti con la sparizione della sua creatura. La Dicenta e il figliastro continueranno a far impazzire Blanca dato che la diretta interessata perderà completamente il senno della ragione quando vedrà per le strade del paese iberico un bambino con indosso un vestito che aveva acquistato per suo figlio in compagnia di una donna.

In preda al delirio la primogenita di Ursula farà presente alla sconosciuta che il bambino che ha con sé è il frutto del suo sangue. Blanca si tranquillizzerà grazie all’intervento di Leonor. Nonostante ciò, nel quartiere inizieranno a circolare dei brutti pettegolezzi sul conto della moglie di Samuel al punto che tanti abitanti penseranno che sia diventata pazza. Successivamente Diego inviterà la sua amata a dare una svolta alla sua vita proponendole di lasciare Acacias 38 insieme a lui con la certezza che potranno ricongiungersi con il padre (Jaime), dopo aver appreso dal fratello che si trova in una clinica svizzera.

Ancora una volta Ursula impedirà alla figlia di rifarsi una nuova vita con il cognato facendole conoscere una devota della madonna chiamata Cristina Novoa.