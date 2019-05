Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la telenovella di Aurora Guerra arrivata alla sua terza, seguitissima, stagione in Italia. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Arturo inizierà ad avere dei malori sempre più frequenti che faranno molto preoccupare Silvia e Esteban.

Una Vita: Silvia e Arturo, nuova coppia

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le nuove puntate, svelano che non ci sarà pace per Arturo.

Il colonnello Valverde, infatti, comincerà ad avere degli strani malesseri dopo aver raggiunto la felicità accanto a Silvia. Come svelato, la Reyes metterà la parola fine alla sua carriera da spia, rendendo pubblico che lei ed il padre di Elvira avevano impedito al generale Zavala (Ramon Rados) di uccidere il futuro re Alfonso XII. L'ex spia, a questo punto, inizierà a convivere con Arturo (Manuel Regueiro), non curante dei pettegolezzi degli altri abitanti del vecchio quartiere di Acacias 38, che non vedranno di buon occhio la loro unione. Tuttavia, la donna riuscirà ad instaurare un rapporto di amicizia con la moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, trame: Silvia scopre che Arturo ha dei seri problemi di salute

Anticipazioni Una Vita: Esteban tra il colonnello Valverde e la Reyes

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane svelano che la serenità di Silvia (Elia Galera) avrà le ore contate. La donna, infatti, sarà contattata da Esteban, il quale le chiederà di aiutarlo a liberare Cheque, un soldato presso in ostaggio nelle Filippine dopo la perdita della guerra da parte della Spagna. All'inizio Arturo si dimostrerà contrario in quanto geloso del nuovo arrivato.

Poco dopo deciderà di aiutare la sua amata in questa delicata missione. Di conseguenza, la coppia promuoverà l'apertura di un'associazione per aiutare i prigionieri di guerra come Cheque.

Arturo hai dei malori

Ma ecco il colpo di scena: il colonnello Valverde apparirà sempre più stanco, tanto da addormentarsi sul divano durante le feste per racimolare fondi per le loro missioni. Un comportamento che desterà le perplessità degli ospiti tra cui Esteban.

Dopodiché l'uomo si renderà conto di vederci sempre meno. All'inizio, Arturo cercherà di mantenere Silvia all'oscuro delle sue delicate condizioni di Salute per poi svenire proprio davanti a lei. Di conseguenza, la Reyes, Esteban e la serva Augustina (Pilar Barrera) cercheranno subito di aiutarlo. Purtroppo il padre di Elvira si rifiuterà di contattare un medico, sicuro che sia un malessere passeggero. Peccato che i malori diventeranno sempre più acuti e frequenti.

Possiamo anticipare che Arturo scoprirà che sta perdendo la vista giorno dopo giorno a causa di una brutta malattia. Come evolverà questa vicenda? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.