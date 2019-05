Questa settimana ad Un posto al sole è stato dato ampio spazio al personaggio di Patrizio e alla sua drammatica storyline che lo vedeva alla prese con l'assunzione di anfetamine. Nei prossimi episodi, il giovane Giordano avrà modo di rimediare ai suoi errori con Rossella, ma questo suo ravvedimento scatenerà la gelosia di Mimmo Priore, che non ha mai dimenticato Ross. Nel frattempo ci sarà un svolta fondamentale nella storia d'amore tra Mariella e Guido, con quest'ultimo che si deciderà a chiedere alla donna di sposarlo, ma la risposta non sarà quella che l'uomo si sarebbe aspettato. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole relative a queste due storyline.

Pubblicità

Pubblicità

La gelosia di Mimmo

Negli ultimi episodi di Un posto al sole c'è stato mostrato questo percorso di discesa verso l'abisso di Patrizio con il giovane attore Lorenzo Sarcinelli in stato di grazia, che ci ha regalato grandissime emozioni. Il ragazzo ha ammesso coi suoi familiari di avere un problema con le anfetamine, ma contemporaneamente ha avuto una bruttissima lite con Rossella in cui le ha vomitato addosso tutto il suo disprezzo, arrivando a dirle di non volerla più sentire.

Mimmo (Antonio Fattorusso) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli)

Ebbene nelle prossime puntate Patrizio abbasserà i toni, accetterà di rimanere amico con Rossella pur di preservarne i rapporti; tuttavia questo avvicinamento non passerà del tutto inosservato. I due saranno notati da Mimmo (Antonio Fattorusso) e potrebbero trovarsi in serio pericolo a causa della gelosia di quest'ultimo che non si è mai levato Rossella (Giorgia Gienetiempo) dalla testa.

Mimmo fuori controllo

Le anticipazioni delle prossime puntate non danno molto spazio allo scontro tra Patrizio e Mimmo, ma in merito a quest'ultimo viene svelato un evento molto grave che potrebbe avere serissime ripercussioni su diversi personaggi.

Pubblicità

Mimmo e Maurizio (Andrea Galasso) decideranno che è giunto il momento di fare un nuovo colpo al caffè Vulcano solo che questa volta ad attenderli ci sarà Arianna (Samanta Piccinetti) armata. I due ragazzi prepareranno il loro colpo ignari delle gravissime conseguenze che il loro gesto potrà avere.

Mariella dice la verità a Guido

Guido (Germano Bellavia) deciderà di fare la sua proposta di matrimonio a Mariella (Antonella Prisco) e sarà pronto ad occuparsi di lei e del suo bambino.

Mariella, in preda a mille emozioni, rifiuterà tale proposta, ma subito dopo sarà assalita dai sensi di colpa e capirà che è giunto il momento di dire la verità all'uomo. Non ci è dato ancora sapere cosa succederà in seguito, ma tale storia si complicherà ancor di più e coinvolgerà anche i personaggi di Cerruti (Cosimo Alberti) e di Assunta (Daria D'antonio) ex moglie di Guido.