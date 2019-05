La puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata alla scelta di Giulia Cavaglia, ultimo capitolo stagionale del dating show di Maria De Filippi prima della pausa estiva. Dopo le emozioni scatenate dai petali rossi di Angela Nasti e Andrea Zelletta, toccherà alla tronista comunicare il nome del suo corteggiatore preferito, ovvero quello che vorrà continuare a frequentare anche quando le telecamere del programma saranno spente. Sono due i ragazzi ancora rimasti in 'gioco', ovvero Manuel Galiano e Giulio Raselli, corteggiatori dal carattere molto diverso e che spesso si sono imbattuti in litigi e accuse durante il loro percorso televisivo.

Pubblicità

Pubblicità

A differenza di quanto accaduto per Angela e Andrea, in questo caso non sembra esserci un grande favorito della vigilia e qualsiasi decisione potrebbe essere possibile, lasciando altissima la curiosità del pubblico da casa.

Uomini e donne anticipazioni: l'emozione di Giulia

È tempo di ultimi verdetti nella stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne che oggi chiuderà i battenti con la scelta di Giulia Cavaglia. Nel video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma, la tronista ha espresso le sue emozioni prima del momento decisivo del suo percorso.

Anticipazioni Uomini e donne, oggi: è il giorno della scelta di Giulia

Queste le sue parole, pronunciate in occasione della scelta di Andrea: "Ciao ragazzi, domani tocca a me, sono mega in ansia però spero di realizzare questa favola, spero di vivere un sogno". Come accaduto per i suoi due colleghi, anche la Cavaglia prenderà la sua decisione in studio e in diretta, nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In essa verranno mostrate anche le immagini della villa, nella quale la tronista ha soggiornato per due giorni in compagnia dei suoi corteggiatori Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Pubblicità

Il primo, che lei già conosceva prima dell'inizio del programma, sembrava essere il suo preferito nella fase iniziale del trono ma il secondo è riuscito, a piccoli passi, a conquistare terreno, stravolgendo qualsiasi certezza del pubblico e della diretta interessata.

Le dichiarazioni di Giulia prima della scelta

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi 31 maggio confermano che Giulia sarà l'assoluta protagonista, insieme ai suoi due corteggiatori Giulio e Manuel.

La tronista, emozionatissima in vista dell'annuncio, ha parlato del suo percorso e delle speranze per il futuro nell'ultimo numero del tabloid dedicato al programma. In esso ha confessato di non essere molto preoccupata in caso di 'no'. Ha poi aggiunto di avere le idee chiare sul preferito: "Mi sono guardata dentro ed è diventato chiaro di cosa ho bisogno ora e per il futuro. Questo percorso è prima di ogni cosa un viaggio dentro se stessi. Rifarei tutto da capo".