La soap opera 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e, grazie al successo ottenuto, è passata dalla fascia pomeridiana a quella serale. I personaggi principali sono diventati fondamentali per il pubblico, al quale fanno compagnia all'orario di cena.

Le sorprese non mancano all'interno del prodotto televisivo e, se si è arrivati a un traguardo storico come le cinquemila puntate, un motivo ci sarà. Nuove anticipazioni della soap opera ambientata a palazzo Palladini permettendo ai fan di apprezzare le bellezze della città di Napoli. Nelle puntate della prossima settimana il commissario Landolfi riuscirà ad arrestare Constantin grazie all'aiuto di Ciro (Vincenzo Alfieri). Giovanna sarà capace di far parlare il complice di Prisco le cui testimonianze si sono rivelate determinanti per procedere all'arresto di Gaetano (Fabio De Caro).

Anticipazioni Un posto al sole: Renato alle prese con la bugia raccontata da Nadia

Renato preoccupato per via dell'atteggiamento della compagna

Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Renato. Quest'ultimo dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Nadia, che provocherà dei dubbi nell'animo del signor Poggi. Il padre di Niko (Luca Turco) si dimostrerà preoccupato per via dell'atteggiamento della compagna la quale vorrà ricevere delle spiegazioni. Tornerà a essere presente la figura di Nadia che, per un periodo, è stata assente dalla soap opera.

Un periodo di riflessione

Nelle puntate precedenti Renato (Marzio Honorato) e la fidanzata si sono recati in Ucraina per via dell'insistenza della donna che gli ha voluto far conoscere i genitori. Il padre di Angela (Claudia Ruffo) si è dimostrato riluttante agli occhi della fidanzata ma si è fatto convincere dall'amico Raffaele (Patrizio Rispo) a fare il viaggio in Ucraina. Le sorprese non saranno finite per Renato che dovrà fare i conti con la bugia raccontata da Nadia desiderosa di ospitare la famiglia a palazzo Palladini.

Questa notizia causerà la rabbia dell'uomo che si renderà conto di essere stato preso in giro dalla compagna, e verrà a sapere che i consuoceri sono pronti a venire nella città di Napoli.

La donna felice di far venire i genitori a Napoli

I parenti vorranno fare visita a Nadia, ma Renato non prenderà nel migliore dei modi questa novità. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Diego (Francesco Vitiello): quest'ultimo ritroverà la serenità in famiglia dopo aver chiarito la situazione con il genitore e sarà lieto di ricevere la visita del fratello Patrizio.

Il giovane Giordano penserà di aver fatto la scelta giusta cambiando lavoro e trovando una nuova abitazione.