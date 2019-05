Dovrebbe mancare una settimana esatta alla registrazione dell'ultima puntata stagionale del Trono Classico di Uomini e donne: voci di corridoio, infatti, sostengono che i tre tronisti faranno le rispettive scelte lunedì 27 maggio in studio. Dopo aver trascorso un weekend in villa con Klaudia e Natalia, Andrea Zelletta ha fatto sapere di essere molto in ansia per quello che succederà: in un video pubblicato da Raffaella Mennoia su Instagram, infatti, il pugliese ha palesato i suoi dubbi sulla decisione che dovrà prendere a breve.

Andrea si sfoga a sette giorni dalla scelta

La prossima registrazione di Uomini e Donne, salvo cambiamenti dell'ultima ora, è prevista per lunedì 27 maggio: nel tardo pomeriggio di quel giorno, infatti, quasi certamente si verrà a sapere come sono andati a finire i percorsi dei tre protagonisti del Trono Classico. In questo periodo di pausa dalle registrazioni, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià stanno trascorrendo del tempo con i rispettivi corteggiatori in una location da sogno: si tratta delle ultime esperienze prima della decisione finale che i ragazzi dovrebbero prendere tra sette giorni.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta sarebbe in ansia in vista della scelta.

Questa mattina, sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, è stato pubblicato un breve filmato in cui si vede Zelletta confidare le emozioni che sta provando a pochissimo tempo dalla fine del suo percorso nel programma. Il tarantino, che attualmente si trova a casa con la sua famiglia, ha fatto sapere di essere molto in ansia per quello che succederà a breve: "Ho un po' paura, sto sciogliendo dei dubbi ma sono sicuro che andrà bene".

Il modello, dunque, non ha detto nulla di particolarmente interessante in questo video, ma semplicemente di essere preoccupato per qualcosa che accadrà lunedì prossimo: dopo aver comunicato a Klaudia e Natalia chi è la scelta, infatti, il giovane dovrà aspettare la risposta della diretta interessata alla sua proposta di fare coppia fissa a partire da quel giorno.

Andrea: si parla di villa 'movimentata'

Se sui soggiorni in villa di Giulia Cavaglià e Angela Nasti con i corteggiatori non sono ancora trapelate notizie, è su quello di Andrea Zelletta che si stanno rincorrendo diverse indiscrezioni: ad oggi si sa che il 25enne pugliese ha già registrato il suo weekend con Natalia e Klaudia in una location da sogno, poiché la redattrice di Uomini e Donne lo ha fotografato in un bel giardino un paio di giorni fa con tanto di microfono.

Stando a quanto riportato da "Il Vicolo delle News", il tronista potrebbe aver vissuto delle ore piuttosto movimentate in villa: si vocifera, infatti, che la Paragoni abbia lasciato furiosa la struttura dopo aver visto il tarantino scambiarsi ben due baci passionali con la rivale.

L'assenza di Natalia dai social network, infatti, è durata poco più di 24 ore: la ragazza è tornata attiva circa un giorno dopo il suo ingresso in villa, e per questo alcuni hanno pensato che possa essere rientrata a casa in anticipo dopo aver visto qualcosa che non le è andato a genio.