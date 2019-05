Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è quasi giunto alla sua conclusione. Per quanto riguarda le vicende del trono Classico, come di consueto al termine della stagione, i vari tronisti del programma sceglieranno all'interno della famosa villa chi sarà la loro anima gemella. Ciò nonostante, sembra che le cose non procedono come previsto per i tre tronisti.

Anticipazioni U&D: Andrea Zelletta litiga con Natalia

Negli ultimi giorni il rapporto tra Andrea e Natalia si è inasprito a causa di alcune incomprensioni tra i due. Secondo le anticipazioni che trapelano in rete, il cavaliere lo scorso sabato avrebbe effettuato la doppia esterna con Klaudia e Natalia. A far capire che l'evento non è andato per il meglio è uno scatto pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, dove si nota che Andrea è molto pensieroso.

Spoiler U&D: Natalia infuriata lascia la villa, Manuel si dichiara a Giulia ma è indecisa

Il cavaliere prima di entrare nella villa per passare due giornate intere insieme alle due corteggiatrici rimaste in gara ha dichiarato di sentirsi ormai diverso da quando è entrato nel cast del dating show, scoprendo nuovi lati del suo carattere.

Sembra però che Andrea e Natalia abbiano litigato per l'ennesima volta al punto che la Paragoni ha deciso di abbandonare la villa e Andrea sembra non le sia corsa dietro. Il motivo dell'abbandono di Natalia pare che sia dovuto al fatto che Andrea sia ancora indeciso su chi scegliere tra la Paragoni e Klaudia.

Infatti, nel corso dell'ultima esterna con Klaudia, il cavaliere si è lasciato andare a dei baci molto romantici e questo ha mandato su tutte le furie Natalia.

Con questo colpo di scena il pubblico da casa è in ansia di scoprire se Natalia tornerà all'interno della villa, oppure se questa volta la corteggiatrice abbia deciso di lasciar perdere Zelletta, facendo ricadere la scelta esclusivamente Klaudia. C'è da considerare inoltre come reagirà Natalia qualora Andrea scelga lei dopo l'ennesima lite tra i due.

Spoiler Uomini e Donne: Manuel Galiano si dichiara a Giulia Cavaglia

Anche per Giulia Cavaglia il suo percorso a Uomini e donne sta per concludersi. Ciò nonostante la tronista sembra ancora indecisa su chi scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli.

Manuel, nonostante veda Giulia sempre più interessata al suo rivale, continua a credere nel miracolo. Il corteggiatore della Cavaglia si è "dichiarato" su Instagram, pubblicando una foto che raffigura un biscotto della fortuna con su scritto: "La tua vita sarà bella e felice", riferendosi ovviamente alla relazione che potrebbe avere con la bella tronista.

Potrebbe essere una speranza per Manuel di riuscire a fidanzarsi con Giulia. Staremo a vedere come risponderà la tronista e soprattutto chi sceglierà tra i suoi due corteggiatori. Non ci resta che attendere il 27 maggio per scoprire come andrà a finire.