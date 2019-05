Anche l'ultima edizione del trono classico di Uomini e donne (il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) sta per volgere al termine. Nel corso della data odierna e dei giorni a seguire (30 e 31 maggio) saranno trasmesse le scelte dei tre tronisti: Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Le novità che interesseranno il fatidico momento saranno tante: a partire dalla messa in onda delle stesse scelte che avranno luogo presso lo studio Mediaset con una modalità innovativa: i tronisti sanciranno la fine del loro percorso sul trono scegliendo in diretta (dunque sul momento e senza alcuna possibilità, per il pubblico, di conoscere le anticipazioni circolanti in rete).

Un'altra novità che interesserà il tronista Andrea Zelletta riguarda il weekeend in villa trascorso insieme alle sue corteggiatrici.

Uomini e donne: la scelta di Andrea Zelletta.

Come ha anticipato ufficialmente la pagina Facebook della trasmissione, Natalia e Klaudia non saranno le sole due pretendenti ad occupare la villa ma giungerà, con grande sorpresa, una terza persona (è possibile vedere un breve video anteprima riportato in fondo all'ultimo paragrafo).

Uomini e donne anticipazioni, la villa di Andrea Zelletta: arriva una terza persona

Andrea ha già trascorso il proprio weekeend in villa insieme a Natalia Paragoni e a Klaudia Poznanska Come ci fanno sapere le anticipazioni provenienti direttamente dai profili social di "Uomini e Donne", il tronista riceverà la visita di una terza persona.

Chi sarà la persona che giungerà in villa nel bel mezzo del weekeend romantico del tronista e delle sue due pretendenti resterà un mistero sino alla messa in onda della scelta prevista domani pomeriggio, in data 30 maggio, su Canale 5.

L'anteprima annunciata dalla redazione di Uomini e Donne ritrae la scena in cui Natalia e Klaudia (quest'ultima con un nuovo look, da bionda è divenuta mora) sono nelle proprie stanze con le cuffie davanti al televisore.

Le due ragazze, mentre fissano il monitor, ascoltano la voce del tronista che le dice: "Volevo dirvi che oggi non siamo da soli ma sta arrivando un'altra persona".

Gossip U&D, la scelta di Andrea Zelletta: Muriel in villa? L'ipotesi di Kaudia e Natalia

Sebbene non sia stato svelato il volto della terza persona che sarà presente in villa, dinanzi alla dichiarazione di Andrea Zelletta, Klaudia e Natalia si sono dimostrate abbastanza preoccupate. Il pensiero delle due pretendenti del tronista è subito rivolto a Muriel Bassi, la corteggiatrice che qualche settimana fa aveva abbandonato lo studio interrompendo la conoscenza con Andrea.

Sarà davvero Muriel a presentarsi in villa? E l'arrivo di una terza persona sarà voluto dallo stesso tronista? Non ci resta che attendere la puntata di domani per scoprirne tutti i dettagli.