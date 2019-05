A Uomini e donne (il famoso dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è giunto ormai il tempo delle scelte. I tre attuali tronisti, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià nei prossimi giorni indicheranno i rispettivi corteggiatori preferiti, anche se al momento non è chiaro se le puntate verranno registrate come di consueto, o se accadrà tutto in diretta.

Per quanto riguarda Giulia Cavaglià, di recente Manuel Galiano ha rilasciato un'intervista a "Uomini e Donne Magazine" nella quale non ha nascosto un pizzico di preoccupazione per il bel rapporto che la modella torinese ha instaurato con l'altro corteggiatore Giulio Raselli.

Uomini e Donne, si avvicina la scelta di Giulia: Manuel preoccupato

Infatti, nonostante con il primo ci sia stato un forte avvicinamento sia fisico che emotivo, anche il secondo attrae Giulia per caratteristiche sicuramente differenti da quelle del rivale. Malgrado la vicinanza che nell'ultimo periodo la Cavaglià ha dimostrato nei confronti di Giulio, gran parte del pubblico pensa che la scelta finale della ragazza possa ricadere proprio su Manuel. Quest'ultimo, invece, nutre forti dubbi a riguardo, e ha rivelato di essere piuttosto in ansia in vista della scelta.

"Sono in ansia. Alterno emozioni positive a emozioni negative", ha dichiarato il 27enne savonese alla rivista di Uomini e Donne. Le preoccupazioni del ragazzo sono piuttosto chiare, come confessato da lui stesso: "Giulia è sempre più vicina a Giulio ed è inutile omettere che tutto ciò mi spaventi".

Manuel Galiano e le dichiarazioni prima della scelta: 'Non riesco a capirla'

Il giovane corteggiatore del trono classico ha comunque provato a mantenere un atteggiamento positivo, immaginando un lieto fine insieme alla tronista.

Infatti non ha nascosto di pensare spesso all'ipotesi di poter essere lui il preferito della Cavaglià, immaginando un bel futuro: "Quando sono più sereno inizio a pensare a quello che proviamo quando siamo solo io e lei, e l'idea di uscire insieme prende forma".

Parlando della personalità della modella piemontese, Manuel ha raccontato: "Lei è estremamente brava a nascondere le emozioni, perciò neppure ora che siamo alla fine riesco davvero a capirla".

Anche se assalito da dubbi e incertezze, il calciatore ligure si è comunque ripromesso di voler essere positivo fino in fondo. A questo punto, per capire se sarà o meno Galiano il prescelto da Giulia Cavaglià, non resta che attendere il momento della scelta della tronista torinese.