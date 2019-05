L'abbandono di Rocco Fredella dal Trono Over di Uomini e donne aveva stupito i telespettatori, molti dei quali si erano detti certi che sarebbe presto tornato indietro sui suoi passi. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani, uno dei grandi protagonisti della stagione 2018-19 del dating show, sembra però essere andato avanti con la sua vita.

A confermarlo è lui stesso, affidandosi ai suoi profili Instagram e Facebook, dove ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata. Il piastrellista ha mostrato alcune foto in compagnia di una donna che gli avrebbe ridato sorriso e serenità, come lui stesso ha dichiarato nella didascalia allegata. Ma la coincidenza con l'addio al programma ha destato più di qualche sospetto tra i fan, curiosi di scoprire se questo rapporto fosse già esistente quando lui sedeva abitualmente nel parterre maschile del Trono Over.

Gossip Uomini e donne: Rocco Fredella si è fidanzato

Uomini e donne gossip: un nuovo amore per Rocco Fredella

Ha lasciato il Trono Over di Uomini e donne tra le lacrime, accusando chi lo criticava per il 'business' e lanciando anche diverse frecciatine a Gemma Galgani. Ma, a quanto pare, Rocco Fredella è di nuovo felice in amore e ha ritrovato il sorriso grazie alla sua "principessa", come lui ha rivelato sui social network. Già qualche giorno fa l'ex cavaliere aveva postato una foto in compagnia di una signora, di cui si vedeva solo il profilo, ma ora ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sul loro rapporto e sulla felicità ritrovata.

Rocco ha chiarito: "Ho trovato questa ragazza stupenda. E voglio provare ad osare. A buttarmi tutto alle spalle. In studio mi avete visto con un carattere che non avrei mai voluto esternare". Ha continuato il suo post, chiedendo scusa per essere esploso durante la sua partecipazione televisiva e consigliando ai followers di non scrivere cose false. Ha poi concluso di essere felice perché lei lo ha salvato dalla persona che lui stesso non riconosceva più.

Dubbi sull'addio di Rocco Fredella

Dopo l'addio al Trono Over, Rocco Fredella aveva spiegato le ragioni della sua decisione al tabloid "Uomini e donne Magazine", parlando di problemi economici e dando una buona parte di colpa anche a Gemma Galgani. Il cavaliere aveva spiegato di essersi reso conto che la dama non è mai stata davvero interessata a lui, nonostante lui si sia impegnato a lungo per conquistarla: "Di riflesso è stata lei che mi ha buttato fuori e io, andandomene, ho solo accettato il suo invito ad allontanarmi".

Ma davvero sono queste le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il programma? I dubbi del web sono inevitabili dopo avere scoperto che, a circa due settimane dalla decisione, lui ha già trovato l'amore. Il sospetto sull'esistenza di una relazione pregressa è inevitabile, sebbene lo stesso ex cavaliere abbia chiesto chiaramente nel suo post di non giungere a conclusioni errate.