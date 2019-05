Da quando Francesca De Andrè è entrata nella casa del Grande Fratello 16, diversi sono stati gli scontri di cui la ragazza si è resa protagonista. In particolar modo, le offese più gravi sono volate nei confronti di Mila Suarez, ex di Alex Belli. Quest'ultimo è un grande amico della De Andrè e molti degli scontri sono avvenuti proprio a causa delle dichiarazioni fatte da Mila nei confronti di Alex.

Durante la loro ultima lite, Francesca ha offeso la donna dicendole 'Scimmia, fai schifo'. Un famoso marchio ha così deciso di prendere le distanze dal suo comportamento.

Il post su Facebook di un brand di abbigliamento

Proprio quest'ultima offesa non sembra per niente essere piaciuta al brand di abbigliamento Alviero Rodriguez. All'interno della pagina Facebook del marchio è, infatti, spuntato un post di alcune ore fa in cui viene scritto: 'Dopo le diverse segnalazioni arrivate, ci teniamo a precisare che tutto il team di Alviero Rodriguez si dissocia dal comportamento della signora De Andrè al Grande Fratello.

Siamo stati ben felici di ringraziarla per aver indossato uno dei nostri capi, così come facciamo con tutte le persone che lo fanno. Facciamo uso della comunicazione per contrastare ogni tipo di razzismo e non crediamo negli insulti gratuiti'.

Durante il corso di una puntata serale del Grande Fratello, la De Andrè aveva sfoggiato un capo del marchio sopra citato, il quale aveva postato un video sul suo profilo come ringraziamento. Dopo gli ultimi scontri e le ultime offese, però, il team si è voluto dissociare dal comportamento della ragazza.

Nuovo scontro per la De Andrè con Michael Terlizzi

Il modo di fare di Francesca De Andrè non è molto apprezzato dal pubblico del Grande Fratello 16. La Suarez è stata ormai eliminata dalla casa del GF e, quindi, almeno per il momento i litigi tra le due sembrano solo un ricordo. Nella giornata di ieri, però, la ragazza ha perso nuovamente le staffe e questa volta contro Michael Terlizzi, affermando che quest'ultimo si sarebbe dovuto svegliare e avrebbe dovuto rimuginare su ogni cosa.

Michael, però, non l'ha presa per niente bene. In lacrime all'interno del confessionale, in cui ha manifestato la sua fatica nel farsi accettare dagli altri coinquilini, affermando che, quando succedono queste cose, lui ci sta molto male. L'amico Kiko Nalli ha cercato di fargli capire che molto probabilmente la De Andrè ha detto quelle cose per spronarlo. Secondo Francesca, il modello si farebbe troppe paranoie, anche se in confessionale lo ha definito un bravo ragazzo che, però, fa dei discorsi molto infantili.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda.